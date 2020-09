Prada e Adidas lanciano le nuove Superstar

Prada e adidas Originals tornano a collaborare per la seconda volta. Dopo il successo che ha avuto la prima capsule collection – composta da un paio di adidas Superstar bianche e una Prada Bowling Bag dello stesso colore (in tutto 700 pezzi contrassegnati da un numero di serie unico) – #Pradaforadidas sta per lanciare le Prada Superstar in tre varianti: total black, black and white e silver and white. A spiccare, oltre ai colori, è la scritta ‘Prada’ sul lato della sneaker.