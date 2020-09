Mi chiamo Francesco Totti: rilasciato il poster ufficiale

Dai campi di calcio al grande schermo. Il regista Alex Infascelli porta al cinema Francesco Totti in ‘Mi chiamo Francesco Totti‘, il docufilm tratto dal libro scritto dal ‘Pupone’ con Paolo Condò, edito Rizzoli, ‘Mio Capitano‘.

La pellicola, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), verrà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma – in programma dal 15 al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale – e sarà nelle sale come evento speciale il 19, 20 e 21 ottobre, distribuito da Vision Distribution.