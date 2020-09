LEGO e Levi’s lanciano una linea di abbigliamento

Arriva la linea di abbigliamento di LEGO e Levi’s: comprenderà anche magliette con stampe grafiche Una collaborazione divertente che celebra l’espressione della propria personalità, della creatività e dei bei ricordi. LEGO e Levi’s si uniscono per dare vita a ad una speciale linea di abbigliamento. In esclusiva per la collezione, è in arrivo la prima piastrina flessibile LEGO: un pannello in silicone sul quale gli appassionati potranno dar sfogo alla propria fantasia utilizzando i LEGO DOTS. Cucito direttamente sul capo d’abbigliamento, chiunque può creare il proprio modello incastrando le piastrelle e formando un effetto mosaico nella piastrina base. Quest’ultima sarà disponibile come patch personalizzabile su giacca vintage stonewash Levi’s Trucker Jacket, Dad Crop Trucker Jacket, 501 ’93 Straight Jeans, una gamma di felpe con cappuccio, felpe con girocollo e accessori.

I capi personalizzabili della collezione saranno accompagnati da una borsa firmata Levi’s e Gruppo LEGO, e 110 LEGO DOTS; gli appassionati avranno a disposizione una tela e potranno sbizzarrirsi senza limiti.

La linea, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), comprenderà anche magliette con stampe grafiche senza piastrine base personalizzate, ma con grafiche uniche dei due brand che entusiasmeranno gli appassionati di entrambi i marchi.

La collezione sfoggia elementi LEGO come bottoni con gambo disponibili in giallo, rosso, verde, blu, bianco e nero. Il patch standard in pelle Levi’s è stato convertito anche in un patch rosso flessibile LEGO.