Elezioni e referendum 20-21 settembre: online le FAQ

Elezioni regionali e referendum confermativo del 20 e 21 settembre: online le FAQ con le risposte alle “domande più frequenti”

Sono disponibili on line, curate dalla direzione centrale per i Servizi Elettorali, le risposte ai quesiti che ricorrono frequentemente (Faq – Frequently Asked Questions) riguardanti le prossime elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre 2020.

In quella data secondo l’ultima rilevazione semestrale del 31 dicembre 2019, pubblicata sulla piattaforma Eligendo, sono chiamati al voto 51.559.898 elettori per il referendum costituzionale e 18.590.081 per le elezioni regionali, che interessano 6 regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e 1 a statuto speciale (Valle d’Aosta).

Per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, gli aventi diritto al voto sono 467.122 per la Sardegna (Collegio plurinominale 01 – Collegio uninominale 03 Sassari) e 352.696 per il Veneto (Collegio plurinominale 02 – Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona).

Le amministrative, che interessano in tutto 962 comuni, al 14 agosto 2020, coinvolgono 5.725.734 elettori.

Queste Faq vanno ad aggiungersi a quelle già pubblicate sul tema del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, per fornire delucidazioni a tutto l’elettorato interessato.

Gli elettori ricoverati nei reparti Covid delle strutture sanitarie possono votare? Potrò votare con la ricevuta di richiesta della Cie? Qual è il quorum necessario affinché il referendum costituzionale sia valido? Sono solo alcuni dei quesiti che sono spiegati chiaramente nell’elenco pubblicato on line e di facile consultazione.