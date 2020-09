A Vallelunga il Topjet F2000 Italian Trophy: fino a domenica 13 il terzo round della serie organizzata dal campione di rally Piero Longhi

Tutto è pronto per Il terzo atto del Topjet F2000 Italian Trophy che andrà in scena sul circuito romano intitolato a Piero Taruffi, nell’ambito del Weekend Euronascar. La manifestazione contenitore che ospita altri interessanti campionati entrerà nel vivo nella giornata di venerdì, in cui i driver Topjet, nella mattinata disputeranno le prove libere e nel tardo pomeriggio saranno impegnati nelle qualifiche. Entrambe le sessioni di pratica avranno la durata di 20 minuti a partire dalle 13.40 e dalle 16.05, mentre per le prove cronometrate in programma alle 17.50, i piloti avranno 30 minuti per spiccare la migliore prestazione. Le gare invece per la durata di 25 minuti sono in programma sabato alle 13.40 e domenica alle 14.15. Purtroppo per i noti motivi causati dall’emergenza Covid-19 non sarà possibile l’accesso del pubblico in autodromo, ma gli appassionati potranno seguire le gare in Tv su MS Motorsport canale 228 Sky e in streaming su sul sito www.f2trophy.it.

A catalizzare l’interesse verso il Topjet F.2000 è in questo momento sempre più la sfida di vertice tra il veneto della Super Formula Bernardo Pellegrino che sarà al volante della Dallara 311 motorizzata Toyota e il milanese, alfiere della Puresport Dino Rasero, protagonista della classe Pro con la F.Dallara 310 Volkswagen.

Pellegrino, che corre sotto le insegne della HT Powertrain è andato a segno già tre volte nell’ambito di questa stagione con la vittoria di gara 1 al Mugello e il fantastico doppio successo di Imola. Rasero, a sua volta dopo un primo posto in gara 2 nel round inaugurale, nella tappa romagnola si è dovuto accontentare di due piazzamenti(secondo e quarto) che, per quanto prestigiosi e ottenuti in condizioni fisiche imperfette, non gli sono bastati per mantenere la leadership in campionato.

Sarà da tenere d’occhio anche l’altro pilota Puresport, Andrea Benalli in lotta nella categoria Pro, ma pronto alla zampata felina nella classifica assoluta. Benalli è pilota generoso, ma spesso nell’intento di emergere ad Imola si è trovato fuori pista ed è stato costretto a rimontare.

In tre cercheranno di raccogliere punti nella categoria Am, di cui Giorgio Berto al momento è leader. Il pilota della BM Racing, che sarà al volante della F.Dallara 308 Fiat, troverà come avversari il tedesco del Franz Woss Racing Ralph Puts, che con la sua F.Dallara 305 Spiess è impegnato anche nella serie austriaca Drexler e il rientrante Federico Porri del One Team Management, anche lui sull’apprezzata F.Dallara 308 Fiat.