Saviano attacca il Pd: “Solo vapore acqueo”

L’attacco di Saviano al Pd: “Non ha una posizione su nulla, è solo vapore acqueo. Questa non è politica ma arte della sopravvivenza”

“Il Pd è ormai solo vapore acqueo. Qui sulla Stampa è dove spiego perché non se ne può più della mancanza di identità del partito che occupa maggioritariamente lo schieramento di centrosinistra. Che poi le mie sono le stesse critiche che facevano anche altri prima di accucciarsi sulle ginocchia di Conte. Qui è dove spiego perché non se ne può più di chi non ha una posizione su nulla e giustifica la propria esistenza da 25 anni prima in opposizione a Berlusconi e poi a Salvini. Indignandosi quando sono all’opposizione e lasciando tutto immutato (per meglio gestire il potere) quando sono al governo. Questa non è politica, ma arte della sopravvivenza“. Lo scrive su facebook Roberto Saviano, come riferisce l’agenzia Dire (www.dire.it).