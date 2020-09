Romulus: rilasciato il teaser trailer della serie

Romulus – scritta da Filippo Gravino, Guido Iuculano e dallo stesso Matteo Rovere – è ambientata otto secoli prima di Cristo, in un mondo primitivo e brutale in cui il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, la serie in dieci episodi girata in protolatino vede come protagonisti Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli nei panni di Yemos, la giovane vestale Ilia e Wiros: tre ragazzi cresciuti nella violenza e potenza di un mondo arcaico e pericoloso, dove il destino di ogni uomo viene deciso dal potere implacabile della natura, dove tutto è sacro e in cui gli uomini sentono ovunque la presenza misteriosa e ostile degli dei. Nel cast con loro anche Giovanni Buselli, Silvia Calderoni, Sergio Romano, Demetra Avincola, Massimiliano Rossi, Ivana Lotito, Gabriel Montesi e Vanessa Scalera.