Blue Panorama collegherà l’Italia con il Senegal

Blue Panorama attiva il collegamento diretto tra l’Italia e il Senegal: dal 23 ottobre ogni lunedì e venerdì voli tra l’aeroporto di Milano, Bergamo e Dakar

Blue Panorama Airlines, compagnia aerea di bandiera italiana, dal 23 ottobre collegherà l’Italia con il Senegal. Partiranno, infatti, dall’aeroporto di Milano Bergamo i voli diretti di andata e ritorno per Dakar.

Tutti i lunedì e i venerdì dal 23 ottobre 2020 al 29 ottobre 2021, da Milano Bergamo alle 18:30 con arrivo a Dakar alle 22:40 e il ritorno da Dakar alle 23:40 con arrivo a Milano Bergamo alle ore 07:20 ora locale.

Con il passaggio dall’ora legale all’ora solare, dal 26 ottobre 2020 al 26 marzo 2021 l’orario in arrivo e in partenza da Dakar cambia: partenza da Milano Bergamo alle 18:30 con arrivo a Dakar alle 23:40 e ritorno da Dakar alle 00:40 con arrivo a Milano Bergamo alle 07:20, sempre ora locale. In estate al lunedì e al venerdì si aggiungerà anche il mercoledì.

“Con questa nuova destinazione inauguriamo il collegamento diretto dall’Italia al Senegal per rispondere a un’esigenza forte di mercato e rafforzare ulteriormente il rapporto con l’aeroporto di Milano Bergamo, che costituisce una delle nostre basi operative”, ha dichiarato Remo Della Porta, Direttore Commerciale di Blue Panorama Airlines “Per la fine del 2020 e l’inizio del 2021 il nostro obiettivo è continuare ad ampliare il network delle destinazioni leisure e business invernali anche sul medio e lungo raggio, con particolare riferimento all’aeroporto di Milano Bergamo”.

“Grande la nostra soddisfazione per l’apertura di un collegamento che consideriamo strategico per il nostro aeroporto e la sua catchment area, entro cui risiede una vasta comunità senegalese e si sono sviluppati nel corso degli anni molteplici interessi economici e industriali e forme di collaborazione con il Paese africano. Per la prima volta, la comunità senegalese che ci circonda troverà comodamente il volo per Dakar direttamente da BGY – afferma Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO – La decisione di attivare il volo diretto tra Dakar e Bergamo testimonia la valenza della sinergia in essere con Blue Panorama e la capacità di operare con rinnovata fiducia nell’ottica di ripresa del trasporto aereo”.

Blue Panorama Airlines una compagnia aerea di bandiera interamente italiana ed il terzo vettore operante in Italia per numero di passeggeri. Nel 2018 ha offerto voli di linea e charter sul lungo, medio e corto raggio verso 54 destinazioni in 4 continenti (Africa, America, Asia ed Europa). Tra le prime compagnie aeree italiane, Blue Panorama Airlines stata fondata a Roma nel 1998. Membro IATA dal 2002, ha base presso l’aeroporto di Fiumicino e sedi operative e commerciali a Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Tirana. La compagnia, vettore di riferimento del mercato nazionale per numerose e rinomate destinazioni turistiche, impiega circa 620 dipendenti, per oltre i 2/3 personale navigante e opera con una flotta di 15 unità all Boeing (B737 e B767). Nel 2019 ha trasportato in totale circa 1,8 milioni di passeggeri.