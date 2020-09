BBC feat. Sam Prestwich: fuori Easy to Say

Riportiamo le parole dell’ultima intervista a #BBC: “Ho iniziato avendo semplicemente un piccolo interesse per la musica circa 11 anni fa, ma ora è diventato più di un hobby.

Quello che era un sogno lontano adesso è più di un’immensa passione. Dopo essermi fatto conoscere in India, mi sono trasferito a Chicago per affermarmi in questo campo. Da allora il puro amore per la musica mi ha travolto. Sono specializzato in mashup EDM di Bollywood, per far divertire la gente!”.

Il nuovo singolo “Easy To Say”, pubblicato il 21 agosto, in pochi giorni ha raggiunto grandi risultati, più di 60.000 streams su Spotify, più di 100.000 plays su SoundCloud e continua a salire costantemente il numero degli supporti da tutto il mondo!

È una canzone sofisticata e molto bella da ascoltare, con un testo pieno di sentimento e “good feelings” che colpiscono il cuore degli innamorati. Achint Maniar ha impiegato 3 mesi di pianificazione e di duro lavoro per mettere insieme questo pezzo con questa melodia romantica. Il singolo è già un vero e proprio successo, in soli 3 minuti condensa vari strumenti in grado di trasmettera grandi emozioni. Questa è una canzone che davvero tutti dovrebbero ascoltare.

GUARDA IL VIDEO LYRICS UFFICIALE E ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “EASY TO SAY” PRODOTTO DA #BBC feat. Sam Prestwich:

Video ufficiale dei testi su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pfoEyWhixpk

BUY link: