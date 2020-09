Al Four Seasons torna il brunch della domenica

Dal 20 settembre torna il brunch della domenica al Four Seasons Hotel Milano: appuntamento dalle 12:15 alle 15:00, ecco i prezzi

Domenica 20 settembre il Four Seasons, l’iconico hotel del Quadrilatero della moda milanese, riapre le porte e ritorna ad accogliere ospiti e milanesi per il suo celebre Sunday Brunch, per far vivere a loro momenti di convivialità in un ambiente sereno e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza.

“Siamo entusiasti di poter tornare ad offrire il nostro brunch. Sin dalla riapertura di luglio, abbiamo spesso ricevuto domande in merito, ma finalmente siamo pronti a offrire nuovamente uno dei nostri servizi più conosciuti” spiega la General Manager, Andrea Obertello. “Tutto il team ha lavorato incessantemente per continuare a garantire la stessa atmosfera che ha reso il nostro brunch cosi amato, in particolare modo dalla comunità locale, ed anche se l’approccio sarà differente, l’esperienza rimarrà invariata grazie alla serena e calorosa ospitalità che ci contraddistingue”.

Appuntamento imperdibile per gli ospiti dell’Hotel e la città, il brunch invita a trascorrere momenti di relax con i propri cari gustando alcuni tra i piatti più tipici della tradizione gastronomica italiana. Non a caso, il menù elaborato dall’Executive Chef Fabrizio Borraccino si ispira ai più autentici sapori di casa ed include primi piatti, selezioni di pregiati salumi e formaggi, arrosti, gelati artigianali creati dal Pastry Chef Daniele Bonzi, cocktail d’autore e tanto altro ancora. Il tutto servito direttamente al tavolo in family style. L’offerta è completata inoltre da intrattenimento musicale dal vivo, un’area giochi ed un servizio di babysitting gratuito che assicurano un’indimenticabile giornata per rilassarsi con tutta la famiglia.

Novità di questa edizione, la decorazione realizzata appositamente per l’Hotel dal suo celebre Artistic Director Vincenzo Dascanio, che ha ripensato gli ambienti esaltandoli con luci e installazioni floreali per regalare una decorazione davvero senza pari.

Oltre alle regole e indicazioni condivise dal Governo, l’hotel assicura lo stesso livello di fiducia e sicurezza di sempre grazie al protocollo globale per la tutela della salute e della sicurezza di ospiti e personale Lead with care, stilato da Four Seasons Hotels & Resorts. Il programma, aggiornato quotidianamente con le novità relative al COVID-19, combina competenze mediche e tecnologie all’avanguardia per formare il personale affinché abbia gli strumenti necessari per prendersi cura al meglio degli ospiti e dei propri colleghi.

Sunday Brunch al Four Seasons Hotel Milano

Tutte le domeniche dal 20 settembre dalle 12:15 alle 15:00

EUR 110 per persona (bevande escluse – vini à la carte); EUR 55 per bambini da 6 a 12 anni; Gratuito per bambini fino a 5 anni.

Informazioni e Prenotazioni: +39 02 77081478 – laveranda.mil@fourseasons.com