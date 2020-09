Moda: le palettes di colori per l’autunno-inverno

“La nostra storia di colori, usati prevalentemente da soli, per la stagione autunno/inverno 2020/2021 trasmette un messaggio di forza e determinatezza con un senso di ottimismo.” Così si è pronunciata Leatrice Eiseman, l’Executive Director del Pantone Color Institute. Un vero guru in ambito di trends cromatici. Quest’autunno inverno 2020-2021 tenderà dunque a colorarsi di colori accesi e decisi “e colori che esprimono positività, trasmettono un senso ottimistico di divertimento e determinazione e la cui versatilità intrinseca stimola la creatività e infonde fiducia”.

L’Istituto Pantone, a questo proposito, ha presentato in dettaglio le 10 tonalità più gettonate già presentate sia a Londra che a New York lo scorso febbraio e che potremmo sfoggiare nei prossimi mesi freddi. Vi riproponiamo le intere palettes così da utilizzarle come guida di riferimento per la scelta dei propri outfits invernali.

Le principali tendenze cromatiche delle passerelle della London e New York Fashion Week si sono basate su 10 colori e 4 neutri ciascuno che potranno essere combinati in maniera divertente secondo il proprio gusto personale. C’è spazio per gli estrosi e gli esuberanti che potranno sbizzarrirsi ad indossare un capo rosso mandarino o un vivace giallo-verde ma anche coloro, che preferiscono per natura non osare troppo, potranno distinguersi per stile ed eleganza lasciandosi avvolgere da un rosso terroso o beige ruvido.

Nello specifico, ecco nella foto sopra e in queste sotto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le palettes della London Fashion Week:

Tra i 4 colori neutri proposti dalla London Fashion Week troviamo il delicatissimo Bianco Avorio e Vello che abbinati al classico dress blu notte e grigio chiaro creano una palette elegantissima e di classe. Facilissimi da abbinare tra di loro questi colori sono perfetti per il business e per apparire impeccabili. Utilissimi da utilizzare come spezzati o come completi a cui abbinare dettagli, accessori e capi dai colori accesi come ben specificati sopra.

Di seguito le palettes della New York Fashion Week, al contrario, priva di colori particolarmente eccessivi quali:

I 4 colori neutri proposti da oltre manica sono invece simili a quelli inglesi con l’aggiunta del verde militare: colore immediato e sempre attuale.

Ecco alcuni esempi presi dalle collezioni autunno-inverno 2021 che includono diversi designer del panorama internazionale che hanno giocato con i colori in maniera elegante ma allo stesso tempo divertente.

ALBERTO BIANI

ALESSANDRO ENRIQUEZ

ALTUZARRA

COACH

CHANEL