In radio “Semaforo”, il nuovo singolo di Willie Peyote

Il riferimento del titolo è ai saltimbanchi dei semafori, che ogni volta devono fare uno spettacolo sempre diverso per intrattenere lo stesso pubblico. Così è l’amore, che per non annoiare deve essere intenso e breve, in grado di rinnovarsi costantemente.

«L’amore è come fare uno spettacolo che duri il tempo di un semaforo»

«Abbiamo scelto ‘Semaforo’ per chiudere il ciclo di ‘Iodegradabile’ perché, oltre ad essere l’ultimo pezzo del disco stesso ed essere stato usato come conclusione anche nei pochi concerti che siamo riusciti a fare in questo 2020, è un brano che invita ad uno slancio propositivo, a godersi il gusto dell’improvvisazione non solo in amore ma nella vita in un momento come questo in cui le certezze di tutti vengono messe continuamente in discussione e non sappiamo cosa ne sarà di noi da qui ai prossimi mesi». Spiega Willie Peyote.

Semaforo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è prodotto dagli ALL DONE, band che ha partecipato alla composizione degli ultimi progetti discografici di Willie e che lo ha accompagnato durante i suoi tour.