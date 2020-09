Grey’s Anatomy, il cast torna sul set della serie

Grey’s Anatomy: il cast torna sul set dopo lo stop per il Covid-19. Ellen Pompeo e colleghi tornano a vestire i panni di chirurghi

Lo scorso marzo anche Grey’s Anatomy ha dovuto fermare le riprese della sedicesima stagione per l’emergenza Coronavirus. Uno stop forzato, che ha obbligato a chiudere gli episodi al numero 21, tagliandone fuori almeno 4. Dopo oltre sei mesi, il cast è finalmente tornato sul set per il primo table read del copione.

Ellen Pompeo e compagni tornano, così, a vestire i panni dei medici più apprezzati della tv internazionale per il primo ciak della 17esima stagione. È ufficiale, tra l’altro, il tema dei nuovi episodi: il Coronavirus avrà un ruolo determinante nelle storie raccontate. D’altronde, come ha spiegato la dottoressa Grey, “è la più grande crisi medica che il mondo abbia mai affrontato”. Impossibile non parlarne, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Resta da capire come si svilupperà la trama, cambiata in alcuni dettagli sul finire di stagione. Alcune scene tagliate dal finale sono state messe da parte e sicuramente confluiranno nella prossima premiere. Che ne sarà dei risvolti tragici che erano, invece, inizialmente previsti per la fine della 16esima stagione? Questo non è dato ancora saperlo. Resta tutto nel mistero ma intanto ci si gode la notizia: Grey’s Anatomy sta per tornare!