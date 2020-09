Diritto agroalimentare: arriva il primo corso di laurea

Nasce il primo corso di laurea in diritto agroalimentare: l’Università di Torino lo erogherà in modalità on line nell’anno accademico 2020/2021

Presentato nella sede di Confindustria Cuneo per il nuovo Corso di Laurea in Diritto agroalimentare dell’Università degli Studi di Torino, il primo in Italia nel settore giuridico legato all’agroalimentare.

L’agroalimentare, settore strategico per il sistema Italia trova, nella provincia di Cuneo, uno dei territori a maggior vocazione per numero di imprese e competitività. Per questo il corso, fortemente voluto dal Raffaele Caterina, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, afferirà alla sede di Cuneo dell’Ateneo.

Nell’anno accademico 2020/2021, spiega Garantitaly, sarà erogato in modalità on line per poter soddisfare una domanda di studenti provenienti da tutta Italia.

Il percorso didattico affronterà le principali discipline del settore, dal diritto agrario a quello dei mercati agroalimentari, dalle discipline giuridiche in ambito ambientale al diritto Europeo, per preparare nuove figure professionali giuridiche corrispondenti alle esigenze occupazionali di una specifica realtà economico-sociale del nostro Paese.

L’obiettivo è formare professionisti del diritto che entrino in relazione con le necessità di determinati settori produttivi, in particolare medie e piccole imprese, e che possano anche soddisfare le esigenze del settore pubblico. Figure professionali tanto richieste quanto difficili da reperire, così che le imprese, anche quelle più strutturate, e gli stessi enti pubblici devono oggi ricorrere spesso a consulenze esterne.

“Fra le novità dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Torino per il prossimo anno accademico, presentiamo il nuovo Corso di Laurea in diritto Agroalimentare, un percorso di studi primo in Italia dedicato ad una materia di assoluta attualità e in costante evoluzione.

La legislazione alimentare infatti, di matrice europea e nazionale, disciplina un settore che rappresenta a livello internazionale il Paese ed in particolare il territorio del cuneese ricco di imprese, eccellenze e di prodotti di qualità noti in tutto il mondo. Gli insegnamenti che compongono il percorso formativo sono stati pensati per formare professionisti e competenze in grado di supportare un settore strategico per l’economia nazionale” afferma il rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna.