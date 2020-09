Samantha Casella lavora al primo lungometraggio

La regista italiana Samantha Casella, pluripremiata per il suo ultimo corto “To A God Unknown”, inizia le riprese del suo primo lungometraggio “The Fall OF Time”

“To A God Unknown – Al Dio Sconosciuto”, il nuovo cortometraggio di Samantha Casella, sta continuando il suo percorso internazionale tempestato di successi.

Al momento, infatti, si contano ben 40 premi. Per la precisione:

HOLLYWOOD BLOOD HORROR FESTIVAL

Los Angeles, California, USA.

Best Action / Adventure Short

INDEPENDENT SHORTS AWARD

Los Angeles, California, USA.

Silver Awards: Best Experimental Short

Honorable Mentions: Best Female Director

Honorable Mentions: Best Cinematography

ACCOLADE GLOBAL FILM COMPETITION

La Jolla, California, USA.

Award of Merit: Film Short

Award of Merit: Women Filmmakers

INTERNATIONAL INDEPENDENT FILM AWARDS

Encino. California, USA.

Best Narrative Short

GLOBAL SHORTS

Los Angeles, California. USA.

Honorable Mention Best Short

PRAGUE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Praga. Repubblica Ceca.

Honorable Mention Best Experimental Short

BERLIN UNDERGROUND FILM FESTIVAL

Berlino, Germania.

Best Female Director

MONTREAL INTERNATIONAL SHORT FILM AWARDS

Montreal. Canada.

Best Experimental Short

KOSICE INTERNATIONAL MONTHLY FILM FESTIVAL

Kosice. Slovacchia.

Honorable Mention Best Experimental Short Film

Best Sound Design

AFTER HOUR FILM FESTIVAL

United States. Latin America. India.

Jury Award Best Short Film

TORONTO SHORT FILM CHANNEL FESTIVAL

Best International Short

BEYOND EARTH FILM FESTIVAL

Chennai. India.

Best Women’s Short

MONTHLY ONLINE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Tirupur. Tamil Nadu. India.

Best Short Documentary Film

GLOBAL MOUNTHLY ONLINE FILM COMPETITION

New York. USA.

Best Experimental Short

Best Music Short

Best Women Director

METROPOLITAN FILM FESTIVAL NYC

New York. Stati Uniti.

Best Experimental Short

ONE-REELER SHORT FILM COMPETITION

Los Angeles. 26 luglio 2020

Award of Merit: Best Short Film

YOUR SHORT FILM FESTIVAL

On Line Festival. 28 luglio 2020

Best Short Film

INDUS RIVER INTERNATIONAL CINEFEST

Gahan. Himachal Pradesh. India. 18 agosto 2020

Best Experimental Short

Outstanding Director

HOLY GRAIL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Gerusalemme. Israele. 24 agosto 2020

Best Experimental Short

Outstanding Director

ONYKO FILMS AWARDS

Onyko. Japan

Best Cinematography

TWILIGHT TOKYO FILM FESTIVAL

Tokyo. Japan.

Best Short Film

Best Women’s Film

LA INDEPENDENT FILM CHANNEL FESTIVAL

Los Angeles. USA

Best Director

ACCORD CINE FEST

On Line Event. USA.

Best Experimental Short

Best Director Music Short

LA SUN FILM FEST

Los Angeles. California. USA.

Best Experimental Short

SCREEN POWER FILM FESTIVAL

Londra. Gran Bretagna.

Best Cinematography

Best Sound Design

NEW CINEMA LISBON FILM FESTIVAL

Lisbona. Portogallo.

Best Inspirational Film

TORONTO FILM MAGAZINE FEST

Toronto. Canada.

Best Experimental Short

MONT BLANC INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Parigi. Francia.

Best Experimental Film

Best Women’s Film

Decisamente una bella soddisfazione per la regista italiana, che dopo “I Am Banksy” (che ha avuto numerosi riconoscimenti Oltreoceano) è ripartita dagli Stati Uniti con questo suo progetto.

Il corto è diviso in tre capitoli (ognuno recitato in lingua originale): il primo è ispirato ai versi del poeta russo Sergey Esenin, il secondo si basa su un romanzo di John Steinbeck che da il titolo all’opera, il terzo si chiude con dei brani poetici di Arthur Rimbaud.

Ad unirli sono elementi primordiali quali l’acqua, il sangue, il fuoco, l’amore, Dio.

Una chiave di lettura più approfondita suggerisce che tutti i capitoli trattano il tema del sacrificio rituale in onore dell’amore, di Dio e della sacralità.

Il “tempo” è la matrice della vita umana nel mondo, eppure se il tempo si fonde con il divino, ogni orologio viene annientato.

Il cast è composto da un solo attore, ovvero Brian Witt (al secolo Matteo Fiori) presente nel secondo capitolo.

“To A God Unknown – Al Dio Sconosciuto” è stato realizzato con il prezioso supporto del gruppo di lavoro “The Wild Bunch”.

Il montatore è lo stesso di “I Am Banksy”, ovvero Trevor Bishop. E lo stesso vale per la colonna sonora, firmata da Massimiliano Lazzaretti, qui affiancato da Tatiana Mele.

Il direttore della fotografia è Frank Hoffman.

Per quanto riguarda gli aspetti di visual effects ed effects templates sono state coinvolte numerose persone come Nassim Farin, Arseny Gutov a Lario Tus. Tra gli operatori Dylan Winter e Nik Rijavec.

I doppiatori sono il russo Viacheslav Syngaevskiy, l’americano Richard Lloyd Stevens e il francese Frédéric Bernard.

Il dipinto di Ofelia presente nel corso è stato realizzato da Claudia Drei, madre di Samantha Casella.

Intanto Samantha Casella ha iniziato le riprese del suo primo lungometraggio (prodotto da “The Shadows Factory”), dal titolo “The Fall Of Time”. «Si tratta di un film diviso in tre capitoli che si intrecciano, una rivisitazione delle dottrine orfiche tra cui il mito di Orfeo e Euridice, riproposto in chiave moderna, così come il susseguirsi di diversi personaggi legati alla mitologia» – anticipa la regista – «I temi affrontati saranno diversi, a partire dallo scorrere del tempo e dal valore che ha esso in sospeso tra l’eternità e la mortalità. Ci sono poi temi intimisti: la coscienza, l’alienazione dell’individuo, l’amore come fonte di speranza e dolore. Infine, forse per la prima volta in una mia produzione, il film è attraversato da tematiche sociali quali la difficoltà di staccarsi da una struttura patriarcale e la ricerca di una fluidità sessuale in cui il genere significa intraprendere un percorso che parte da dentro».

Il film verrà girato tra Italia, Francia e Stati Uniti. Tutto il cast tecnico cambierà dagli USA all’Europa, mentre il cast artistico è ancora in via di definizione.