Oh My è il nuovo videoclip degli Shelt

Gli Shelt online con il nuovo videoclip di “Oh my” tratto da “Haven”, autoproduzione uscita inizialmente a nome “Miele”

Un video lineare, emozionante nella sua semplicità, che racconta piccole cose: suonare insieme nella propria adorata sala prove, la convivialità di un pranzo estivo con famiglia e amici, un giro in bicicletta su strade strette fra i campi della provincia cremonese, una provincia universale, unica e caratteristica ma allo stesso tempo uguale a mille altre.

Proprio la provincia è la coprotagonista ingrombrante di questo video, il posto dove si è nati e dove in questo caso si è rimasti, il posto che, nel bene e nel male, ci rende quello che siamo. Un rapporto conflittuale raccontato attraverso la lente di ehliogomme, giovane videomaker che ha seguito la band con discrezione attraverso i loro luoghi del cuore per mostrarci fedelmente la loro quotidianità.

Il brano Oh My è tratto da Haven, il disco d’esordio degli Shelt (ex Miele), disco in cui si amplia il racconto della piccola strangolante realtà di provincia, dove il mondo sembra avere confini troppo stretti e definiti. I suoni sono nostalgici, provenienti da fine anni ’90, inizio 2000 con rimandi a dream-pop, emo, country rock.

Guarda il videoclip