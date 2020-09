Manutenzione dei termosifoni: ecco 5 consigli

I consigli per la manutenzione dei termosifoni in estate: l’inattività può arrecare danni di cui ci si accorge solo in inverno quando si accendono

Quando non si usa la propria auto per molto tempo, si è soliti pensare che sia bene metterla in moto in quanto la prolungata inattività di un veicolo può provocare danni, il più comune quello della batteria scarica che impedisce all’auto di ripartire. Allo stesso modo, dobbiamo pensare che anche i radiatori necessitano di accortezze di questo tipo e la profusa inattività nel periodo estivo può portare a dei danni di cui ci si avvede solo in inverno quando arriva il momento della loro accensione.

Per evitare spiacevoli inconvenienti, già nel corso della stagione estiva è necessario pianificare alcuni essenziali lavori di manutenzione dei termosifoni così da preparare i radiatori al picco invernale, per svolgere la propria funzione di riscaldamento al meglio ma senza consumare troppo.

Revisionare la caldaia.

Partiamo dalle basi, dal motore del proprio impianto di riscaldamento quindi. Ogni due anni è obbligatoria l’analisi della caldaia, e della relativa combustione dei fumi, da parte di un tecnico, per assicurarne rendimento ottimale e risparmio energetico. Una volta effettuata la revisione e la verifica dei fumi, verrà rilasciato un marchio che attesta il corretto funzionamento della caldaia.

Eliminare l’aria presente nei tubi.

L’aria all’interno dei radiatori è causa di una scarsa efficienza degli stessi che, non riuscendo a disperdere calore in tutti gli elementi, non potranno garantire una temperatura uniforme all’ambiente quando necessario. Gli elementi privi di aria, invece, evitano la presenza delle cosiddette zone fredde di alcuni elementi del calorifero.

Per eliminare l’aria all’interno dei tubi è essenziale ruotare la valvola che aziona lo sfiatatoio. Nella maggior parte dei casi, la valvola è rappresentata da una rotellina posta nell’angolo superiore del termosifone. Questa dovrà restare aperta fino a che non inizierà a uscire acqua. Tale operazione va eseguita per tutti i radiatori presenti all’interno dell’abitazione, dotandosi di una bacinella che possa contenere l’acqua che esce dallo sfiatatoio.

Pulire i termosifoni.

Una volta accertatisi del funzionamento della propria caldaia ed eliminata l’aria dai radiatori, è essenziale pulirli. La pulizia mira e eliminare tutte le impurità che si possono essere depositate sui caloriferi durante l’estate, stagione in cui le finestre aperte favoriscono il ricircolo d’aria, così come l’ingresso di particelle esterne. A seconda del tipo di radiatore che si possiede dovrà essere fatta una pulizia mirata, con uno scovolino, un’aspirapolvere o una bombola ad aria compressa, secondo quanto necessario.

Applicare degli accorgimenti atti a migliorare l’efficienza del termosifone.

La stagione estiva può essere un buon momento per la menutenzione dei termosifoni. Questo periodo dell’anno può essere il migliore per pianificare dei lavori che favoriscano la “respirazione” del radiatore, che non va coperto, murato o accostato a mobili o tende che ne limiteranno l’azione futura. Inoltre, l’estate è il momento migliore per installare dei dispositivi di contabilizzazione del calore, così da poter apprendere le informazioni necessarie per modificare le proprie cattive abitudini invernali. Se non si disponesse ancora di tali strumenti, è opportuno pianificare i lavori per l’adeguamento a norma quanto prima chiedendo informazioni al proprio amministratore di condominio.

Aprire le valvole termostatiche.

In estate, infine, sempre in tema di manutenzione dei termosifoni è importante che le valvole termostatiche siano lasciate aperte. Questo accorgimento impedirà la formazione di sedimenti o calcare che potrebbero compromettere il funzionamento del radiatore al momento della riattivazione dell’impianto. Al contrario, nel caso di valvole termostatiche programmabili o smart, converrà togliere le batterie fino alla loro riaccensione.