Malattia parodontale e demenza: scoperto un legame

Malattia parodontale e demenza: aumentano le prove di una correlazione secondo una nuova ricerca pubblicata su “Neurology”

La malattia parodontale è associata allo sviluppo successivo di lieve danno cognitivo (MCI) o demenza, soprattutto nei soggetti con grave infiammazione gengivale ed edentulismo (perdita dei denti), suggerisce una nuova ricerca pubblicata su “Neurology”.

Nel corso di un periodo di 20 anni, i ricercatori hanno seguito prospetticamente più di 8.000 individui intorno all’età di 63 anni che non avevano deficit cognitivo o demenza al basale, raggruppandoli in base all’entità e alla gravità della loro malattia parodontale e al numero di denti persi.

I risultati hanno mostrato che il 14% dei partecipanti con gengive sane e tutti i denti al basale hanno sviluppato demenza, rispetto al 18% di quelli con malattia parodontale lieve e al 22% che aveva una grave malattia parodontale. La percentuale più alta (23%) dei partecipanti che hanno sviluppato la demenza è stato trovato in coloro che erano edentuli (senza denti).

Dopo aver tenuto conto delle comorbilità che potrebbero influenzare il rischio di demenza, i partecipanti edentuli avevano un rischio superiore del 20% per lo sviluppo di MCI o demenza rispetto al gruppo sano.

Poiché lo studio era osservazionale, «non abbiamo conoscenza della causalità, quindi non possiamo dire che se trattando la malattia parodontale è possibile prevenire o trattare la demenza» scrivono gli autori, guidati da Ryan T. Demmer, della Divisione di epidemiologia e salute comunitaria, University of Minnesota School of Public Health, Minneapolis.

Tuttavia, «il messaggio da portare a casa da questo documento è che supporta ulteriormente la possibilità che le infezioni orali potrebbero essere un fattore di rischio per la demenza» aggiungono Demmer e colleghi.

Lo studio ARIC: la metodologia

Studi precedenti hanno «descritto l’interrelazione della perdita dei denti o della malattia parodontale e degli esiti cognitivi, anche se molti rapporti erano trasversali o caso-controllo… e spesso mancava un robusto aggiustamento del confondente» osservano i ricercatori. Inoltre, la mancanza di dati longitudinali impedisce il «potenziale per lo stato parodontiale di base per prevedere l’incidente MCI» scrivono.

Per esplorare le associazioni tra stato parodontole e incidente MCI e demenza, i ricercatori hanno studiato i partecipanti allo studio ARIC, una coorte longitudinale basata sulla comunità composta da 15.792 partecipanti di età compresa tra 45 e 64 anni. L’analisi attuale ha incluso 8.275 individui (55% donne; età media: 63 anni) che al basale non soddisfacevano i criteri per la demenza o la MCI.

Un esame parodontale totale è stato condotto al basale e i partecipanti sono stati classificati in base alla gravità e all’estensione dell’infiammazione gengivale e della perdita di attaccamento dei denti in base al modello a 7 categorie della classe di profilo parodontica (PPC).

Le potenziali variabili confondenti includevano età, etnia, livello di istruzione, attività fisica, stato di fumo, igiene orale e accesso alle cure, livelli di lipidi nel plasma, genotipo APOE, indice di massa corporea (BMI), pressione arteriosa, diabete di tipo 2 e insufficienza cardiaca.

Sulla base della categorizzazione PPC, il 22% dei pazienti aveva gengive sane, il 12% aveva una lieve malattia parodontale, l’8% aveva un alto indice di infiammazione gengivale e il 12% aveva una malattia posteriore (con il 6% che aveva una malattia grave). Inoltre, il 9% ha avuto una perdita di denti, l’11% ha avuto una grave perdita di denti e il 20% era edentulo.

Dai risultati l’ipotesi patogenetica infettiva

I risultati hanno mostrato che i partecipanti con stato parodontale peggiore avevano maggiori probabilità di avere fattori di rischio per malattia vascolare e demenza, come il fumo, l’ipertensione, il diabete e la malattia coronarica. Durante il follow-up mediano di 18,4 anni, il 19% dei partecipanti in generale (n = 1. 569) ha sviluppato la demenza, traducendosi in 11,8 casi per 1000 anni-persona.

C’erano notevoli differenze tra le categorie PPC nei tassi di demenza incidente, con i partecipanti edentuli a due volte il rischio di sviluppare demenza, rispetto a quelli che avevano gengive sane.Per i partecipanti con PPC grave, tra cui grave perdita dei denti e malattia grave, il rapporto di rischio multivariabile regolato (HR) per la demenza incidente era 1,22 (95% CI, 1.01 – 1.47) rispetto a quelli che erano parodonticamente sani. Per i partecipanti con edentulismo, l’HR è stato 1.21 (95% CI, 0.99 – 1.48).

I rapporti di rischio corretti per l’esito combinato demenza/MCI tra i partecipanti con PPC da lieve a intermedio, PPC grave, o edentulismo contro il gruppo sano parodontale erano 1,22 (95% CI, 1,00 – 1,48), 1,15 (95% CI, 0,88 – 1,51), e 1,90 (95% CI, 1,40 – 2,58), rispettivamente.

Questi risultati sono stati più pronunciati tra i partecipanti più giovani (età mediana all’esame dentale: età inferiore a 62 anni) rispetto ai partecipanti più anziani (62 anni e più) (P = 0,02).

La malattia grave o la perdita totale dei denti sono state associate a un’incidenza di demenza di circa il 20% maggiore durante il periodo di follow-up rispetto alle gengive sane.

I ricercatori notano che i risultati sono stati “generalmente coerenti” quando si considera l’esito combinato di MCI e demenza. Tuttavia, notano che l’associazione tra edentulismo e MCI era “marcatamente più forte”, con un aumento approssimativo di MCI o MCI più demenza.

L’associazione tra la malattia parodontale e MCI o demenza «è radicata nell’ipotesi dell’infezione, il che significa esposizioni microbiche avverse nelle superfici mucosali della bocca, in particolare lo spazio subgingivale», scrivono Demmer e colleghi.

«Una nozione è che ci potrebbe in qualche modo essere un’infezione diretta del cervello con organismi orali, che porta a ipotizzare che l’organismo orale potrebbe viaggiare al cervello, colonizzarlo e causare danni che compromettono la cognizione» aggiungono i ricercatori.

Un altro possibile meccanismo è che l’infiammazione sistemica cronica in risposta alle infezioni orali può eventualmente portare a malattie vascolari che, a sua volta, è un fattore di rischio noto per la demenza futura, osservano.

L’igiene orale resta fondamentale. «Anche se non sappiamo se il trattamento della malattia parodontale può aiutare a trattare la demenza, questo studio suggerisce che dobbiamo prestare attenzione alla buona igiene orale e fare riferimenti ai dentisti quando appropriato» concludono Demmer e colleghi.

Riferimento bibliografico:

Demmer RT, Norby FL, Lakshminarayan K, et al. Periodontal Disease and Incident Dementia: The Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC) [published online ahead of print, 2020 Jul 29]. Neurology. 2020;10.1212/WNL.0000000000010312. doi:10.1212/WNL.0000000000010312. leggi