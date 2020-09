Esemplare di Sciacallo dorato avvistato in Piemonte

Fototrappola cattura nell’Alessandrino l’immagine di un esemplare di Sciacallo dorato, canide di una specie protetta che sta conquistando l’Europa

Avvistato in Piemonte, in provincia di Alessandria, un esemplare di Sciacallo dorato. Si tratta di un canide di una specie protetta che sta conquistando l’Europa dopo una forte espansione partita dal Caucaso e dall’Europa centro orientale. La conferma arriva da Luca Lapini, zoologo del Museo Friulano di Storia Naturale, dopo la segnalazione fatta al Parco del Po, a fino luglio, da un naturalista, Andrea Maestri, che aveva visto l’animale nella zona di Pontestura (Alessandria). Lapini, in particolare, ha analizzato le foto scattate grazie ad alcune fototrappole. Si tratta probabilmente di un esemplare isolato, forse un maschio giovane in dispersione.

Come spiega l’Enpa non è ancora possibile dire da dove sia arrivato. Lo Sciacallo dorato è stato più volte segnalato in altre zone dell’Italia settentrionale (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia) nonché in Svizzera e in Francia.