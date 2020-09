Dosei Mansion: esce l’ultimo volume della serie

Dosei Mansion: fuori l’ultimo fumetto della serie manga di Hisae Iwaoka. Il settimo volume è l’emozionante capitolo finale

Arriva in libreria e fumetteria il capitolo finale di Dosei Mansion vol. 7, la serie manga di Hisae Iwaoka fuori per la linea Aiken di BAO. Con un climax emozionante, il volume finale si conferma una storia di fantascienza capace di raccontare con delicatezza i sentimenti umani.

Non è facile vivere nel livello inferiore della stazione orbitante, che circonda la Terra da quando è stata abbandonata. Il sedicenne Mitsu, che lavora come lavavetri per permettere a tutti di continuare ad ammirare il pianeta, sta per compiere una missione mai tentata prima: scendere sulla superficie terrestre. Ma in questa società multilivello sono in molti ad avere dei segreti e Mitsu – che è animato da una speranza sincera – potrebbe rischiare la vita nella spedizione.

Cosa si nasconde sul pianeta ormai deserto? Quale sarà il destino di chi abita la colonia spaziale?

Hisae Iwaoka, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una mangaka giapponese nata a Chiba. I suoi lavori includono la raccolta Fiori di Biscotto, Nuvole Bianche, Yume No Soko e infine Hoshigahara Aomanjuu no Mori. Dosei Mansion è il suo lavoro più lungo premiato nel 2011 con il Grand Prize al Japan Media Arts Festival. I suoi lavori sono stati comparati a quelli di A. A. Milne, il creatore di Winnie the Pooh.