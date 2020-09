Blackpink e Selena Gomez insieme in “Icecream”

Blackpink con Selena Gomez e Ariana Grande: fuori “Icecream”. Il super gruppo è sulle piattaforme anche con un brano di Dua Lipa

Le Blackpink tornano a fare rumore con “Icecream”, il singolo che le vede collaborare con Selena Gomez. Il brano, anticipatissimo, è stato scritto dal gruppo con la popstar e con lo speciale contributo di Ariana Grande. La stessa artista ha confermato la sua partecipazione con una Instagram story: “Orgogliosa di questa squadra ed entusiasta di questo progetto! Tanto amore per questo team e per queste ragazze”.

Da oggi è online anche il video ufficiale del pezzo, che a sole due ore dal debutto contava già oltre 10 milioni di view.

“Icecream” anticipa – dopo l’apripista “How you like that” – il prossimo album delle Blackpink, “The Album”, in uscita il 2 ottobre.

La canzone, però, non è l’unica uscita odierna per il gruppo. Fuori anche con il remix di “Kiss and make up”, brano contenuto nell’album di Dua Lipa, “Club Future Nostalgia”, sulle piattaforme da oggi.

Il 2020 sembra essere un anno d'oro per le Blackpink, che si sono ritrovate anche nell'album di Lady Gaga, "Chromatica", con la hit "Sour Candy". Ora ai fan non resta che sperare un feat con Ariana Grande!