Ascender: esce il volume 2 della serie fantasy

Ascender: a dieci anni dal successo di Descender fuori il volume 2 della serie fantasy di Jeff Lemire e Dustin Nguyen

Un nuovo mondo fantasy nasce dalla penna e dalla matita di Jeff Lemire e Dustin Nguyen. A dieci anni dal successo di Descender è fuori per BAO Publishing il secondo volume di Ascender “Il mar morto”. La nuova serie ha emozionato e sorpreso i fan di Descender perché – dopo il cataclisma avvenuto nello spazio – le atmosfere fantascientifiche hanno lasciato spazio a un mondo bucolico governato dalla magia. È passato un decennio: Andy, il fratello umano di Tim-21 è diventato padre, ma deve fuggire dall’esistenza tranquilla che conduce perché improvvisamente nella sua vita è tornato Bandit, il cagnolino-robot, che ha portato con sé una mappa, un segreto e una missione.

Ora che Andy è prigioniero della milizia, gli adepti della minacciosa entità chiamata Madre cercano sua figlia Mila, che sta attraversando la pericolosa galassia ormai in balia dei vampiri. Tutti i protagonisti, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono in fuga da forze oscure, ma capiranno presto il loro ruolo in una guerra sovrannaturale che nemmeno sapevano fosse in corso.

Il team creativo composto dal premiatissimo Jeff Lemire ai testi e da Dustin Nguyen agli acquerelli continua a stupire, creando un formidabile intreccio fra le due saghe e un mondo sempre più ampio da scoprire.