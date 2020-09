Le Ipotesi online con il singolo “Siediti Qui ”

Le Ipotesi online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Siediti Qui ”: il brano anticipa l’uscita dell’album della band

Siediti Qui è il nuovo singolo della band Le Ipotesi. Siediti qui sono le prime parole di una storia d’amore autentica che muove le corde più profonde dell’anima; è un invito a fermarsi e lasciar andare giù la maschera per mettersi a nudo nella semplicità dei gesti e dei silenzi di un amore predestinato.

Le Ipotesi nascono verso la fine del 2019 nella città di Foggia, da un’idea di Marcello Milano, chitarrista reduce dall’esperienza decennale tra le fila degli Abbey Road (famosa tribute band dei Beatles), con una partecipazione ad X Factor, centinaia di live e riconosciuti come tribute italiana ufficiale dell’associazione Beatlesiani D’Italia.

Si aggiungono in formazione: Antonio Pelullo, cantautore, pianista e principale compositore della band, con alle spalle esperienze in studio e una partecipazione ad Area Sanremo 2019; Pietro Di Taranto bassista dallo stile solido, influenzato principalmente dalle band della British invasion; Carlo Guidone, chitarrista autodidatta dalle ottime qualità sia ritmiche che solistiche. Anch’esso autore dei brani della band, si distingue per le spiccate qualità compositive; Angelo Pipoli, il più giovane della band e già batterista in pianta stabile degli AGE OF TIME, formazione affermatasi a livello locale nel foggiano, con alle spalle un lungo background di live, un EP e un nuovo lavoro in studio di imminente uscita.

La band si basa sull’idea comune di produrre musica originale, in linea con le influenze di ciascun membro e soprattutto al passo con le nuove influenze radiofoniche. Pubblicano nel 2020 “Siediti Qui”, primo singolo della band scritto da Antonio Pelullo e accompagnato dal videoclip ufficiale diretto dal talentuoso giovane regista Davide Lupi. Il singolo preannuncia l’uscita dell’imminente album.