Alzheimer: il sonno disturbato non è tra le cause

La malattia di Alzheimer (AD) può avere un effetto causale sui pattern del sonno, ma il sonno disturbato non sembra causare l’AD. È quanto suggerisce una nuova ricerca i cui risultati sono stati pubblicati online su “Neurology”.

L’associazione causale tra il sonno disturbato e l’AD che è stata osservata in studi precedenti può essere risultato da causa inversa, hanno fatto notare i ricercatori. L’attuale analisi di randomizzazione mendeliana non è riuscita a trovare una relazione causale l’AD e il disturbo depressivo maggiore. Studi futuri dovrebbero esaminare l’eterogeneità genetica delle sindromi della depressione per testare le relazioni causali tra i sottotipi di depressione con cause distinte e l’AD.

La randomizzazione mendeliana confronta gli individui che hanno profili genetici diversi per una determinata esposizione. «Dato che le varianti genetiche sono ereditate a caso, questi due gruppi sono comparabili, e qualsiasi differenza non è probabilmente dovuta ad altri fattori associati» come bias di confondimento, ha detto l’autore corrispondente Abbas Dehghan, epidemiologo della malattia cardiometabolica presso l’Imperial College di Londra. «Inoltre, dato che le informazioni genetiche sono costanti nel corso della vita, le probabilità di una causa inversa sono piccole».

Le modalità dello studio

Molti pazienti con disturbi neurodegenerativi in tarda età come l’AD hanno depressione comorbida, ma se questi due disturbi hanno una relazione causale o fattori di rischio comuni è rimasto poco chiaro, rilevano i ricercatori. Pattern di sonno anormali sono sintomi di depressione e AD. Sonno disturbato è anche associato con declino cognitivo e ansia. I ricercatori hanno ipotizzato che il sonno influisca causalmente sul disturbo depressivo maggiore e sull’AD, ma che non esiste una relazione causale tra il disturbo depressivo maggiore e l’AD. Hanno condotto uno studio bidirezionale di randomizzazione mendeliana a due campioni per testare queste ipotesi.

I ricercatori hanno condotto studi di associazione a livello genomico (GWAS) utilizzando i dati della Biobank del Regno Unito prospettica basata sulla popolazione. I fenotipi del sonno sono stati misurati dall’auto-rapporto o dall’accelerometro. Le associazioni genetiche sono state derivate da 403.195 pazienti per cronotipo, 237.627 pazienti per insonnia, 446.118 persone per la durata del sonno e 85.670 persone per fenotipi derivati dall’accelerometro.

Sono state derivate due variabili binarie dalla durata del sonno: sonno breve (durata inferiore a 7 ore) e sonno lungo (durata di 9 o più ore). Un episodio di sonno è stato definito come un periodo di almeno 5 minuti con un cambiamento sull’asse dorsale-ventrale di meno di 5 gradi. Le durate di tutti gli episodi di sonno sono state aggiunte per calcolare la durata totale del sonno.

Il disturbo depressivo maggiore è stato diagnosticato clinicamente in conformità con i criteri DSM-IV. Le associazioni genetiche sono state derivate da 9.240 casi e 9.519 controlli. L’AD è stato diagnosticato sulla base dell’esame medico o dei risultati dell’autopsia. Le associazioni genetiche sono state ottenute da una meta-analisi di GWAS sui partecipanti di ascendenza europea nell’International Genomics of Alzheimer’s Project, che comprendeva 21.982 casi e 41.944 controlli.

Ulteriori ricerche sui fattori di rischio

I risultati non hanno mostrato relazioni causali tra fenotipi correlati al sonno e disturbo depressivo maggiore in entrambe le direzioni. Le relazioni causali tra il disturbo depressivo maggiore l’AD sono state trovate in entrambe le direzioni, ma nessuna delle due è stata statisticamente significativa.

Un rischio geneticamente più elevato per AD è stato associato con l’essere una “persona del mattino”, essendo a rischio ridotto per l’insonnia, avendo una durata di sonno più breve all’auto-riferito e accelerometro, avendo diminuita la probabilità di segnalare il sonno lungo, avendo un tempo precedente di meno attive 5 ore, e avendo un minor numero di episodi di sonno. Tuttavia, nessuna analisi ha sostenuto un effetto causale dei fenotipi correlati al sonno sul rischio per l’AD.

Poiché APOE4 può influenzare i processi di malattia che possono contribuire al rischio di AD, i ricercatori hanno anche condotto un’analisi di sensibilità che ha escluso i polimorfismi APOE a singolo nucleotide. In questa analisi, le associazioni causali dell’AD con la durata del sonno auto-riferita e a base di accelerometro non erano significative. L’analisi di sensibilità, tuttavia, ha sostenuto le altre associazioni causali tra l’AD e fenotipi del sonno.

Le associazioni causali tra il disturbo depressivo maggiore e l’AD osservate in altri studi possono essere state il risultato di confondimento, e i partecipanti possono aver avuto altre caratteristiche associate che li mettevano a rischio per la malattia, ha detto Dehghan. Inoltre, gli studi precedenti hanno considerato insieme vari fenotipi del sonno, mentre nello studio attuale, i ricercatori li hanno esaminati separatamente.

I risultati suggeriscono che l’AD preclinico e clinico può influenzare i fenotipi del sonno in modo diverso. La gestione del sonno potrebbe quindi essere un approccio importante per migliorare la qualità della vita per i pazienti con AD, scrivono gli autori.

Riferimento bibliografico:

Huang J, Zuber V, Matthews PM, Elliott P, Tzoulaki J, Dehghan A. Sleep, major depressive disorder and Alzheimer’s disease: A Mendelian randomisation study [published online ahead of print, 2020 Aug 19]. Neurology. 2020;10.1212/WNL.0000000000010463. doi:10.1212/WNL.0000000000010463. leggi