Rally San Martino di Castrozza: fratelli Nucita strabilianti

Andrea e Giuseppe Nucita strabilianti al Rally San Martino di Castrozza: i fratelli del Team Phoenix con il terzo posto assoluto hanno vinto la R5

Andrea e Giuseppe Nucita, sulla Hyundai i20 R5 curata dalla Promo Racing Team e dotata di pneumatici Michelin, hanno strabiliato al 40° Rally San Martno di Castrozza. I fratelli messinesi del Team Phoenix, che in gara dispongono di accessori OMP Racing, hanno immediatamente preso il comando tra le vetture in configurazione R5 e con un ottimo scratch assoluto nella PS 4, la terza sulle 5 disputate, sono balzati fino al 2° posto nella classifica generale e poi hanno festeggiato la terza piazza assoluta sul podio finale di San Martino di Castrozza, ad un solo decimo di secondo dai secondi in classifica alle spalle delle potenti World Rally Car.

Un successo sulla PS 4, 3° tempo sulla prova 1, 5° tempo sulla PS 3, seconda piazza nelle PS 5 e 6 sono le prestazioni ottenute da Andrea e Giuseppe sempre in lotta per le posizioni di vertice della gara trentina, dove hanno fatto il vuoto tra le R5 ed hanno proiettato l’equipaggio Phoenix in testa nella CRZ zona 3, la serie cadetta per cui la gara ha avuto validità.

Una gara studiata nei particolari dal duo di Santa Teresa Riva, dove è emerso un perfetto lavoro di squadra, che con il supporto diretto dei tecnici della divisione agonistica della casa coreana e la consulenza di Michelin per le migliori scelte di pneumatici sulla 4×4, ha offerto all’equipaggio la possibilità di esprimere il proprio pieno potenziale, che non ha lasciato spazio all’agguerrita ed accreditata concorrenza sul campo.

Un ritmo di gara di vertice e sempre elevato, un perfetto sincronismo di pilota, navigatore e vettura, con un eccellente rendimento degli pneumatici, hanno permesso ad Andrea e Giuseppe di porsi come rifermento del secondo appuntamento del tricolore WRC.

“Una grande gratificazione su strade impegnative e spettacolari dalle quali ero assente da 10 anni – ha commentato Andrea Nucita – il supporto di Hyundai Motorsport, dei tecnici di Michelin e la perfetta intesa tra me e Giuseppe hanno formato un ‘pacchetto perfetto’ e ci hanno consentito di contenere gli attacchi degli avversari per tutta la gara. Ottimo potenziale quello espresso oggi che ci fa guardare con fiducia al futuro, dove occorre essere sempre concreti perché restano solo 2 appuntamenti. Una soddisfazione che desideriamo condividere con i prestigiosi partner che continuano a confermare le fiducia nelle nostre potenzialità, come con la Commissione Rally, che ha realizzato un calendario di alto profilo agonistico. Un solo decimo ci ha privato del 2° posto, ma le WRC sono altra tipologia di vettura, per cui siamo solo contenti di quanto ottenuto”.

Classifica 40° Rally San Martino di Castrozza: 1 Pedersoli – Tomasi (Citroen DS3 WRC) in 42’43”6; 2 Miele – Mometti (Citroen DS3 WRC) a 8”8; 3 Nucita – Nucita (Hyunday i20 R5) a 8”9; 4 Carella – Bracchi (Skoda fabia R5 EVO) a 30”; 5 Rossetti – Fenoli (Hyundai i20 Ng) a 37”1.

Campionato Italiano WRC: 1-2/8 14° Rally di Alba (CN); 5-6/9 40° Rally San Martino di Castrozza (TN); 10-11/10 53° Rallye Elba (LI); 23-24/10 38° Rally 2Valli (VR).