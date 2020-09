Le follie di Frankenstein al teatro degli Eroi

Le follie di Frankenstein, horror comedy scritta da Peter Walker e Katherine Jean Leslie, debutterà al teatro degli Eroi di Roma dall’8 al 13 settembre

Riparte la stagione all’insegna del divertimento con la Compagnia Sogni di Scena, che dopo il forzato periodo di blocco torna in scena con una commedia inedita in Italia, tradotta e diretta da Emilia Miscio, e un cast di giovanissimi attori.

Dall’8 al 13 settembre il teatro degli Eroi di Roma ospiterà per la prima volta la compagnia con un’horror comedy del 1977 firmata dagli statunitensi Peter Walker e Katherine Jean Leslie, Le follie di Frankenstein.

A seguito di una tempesta di neve, un gruppo di sciatrici americane e il loro maestro trovano rifugio in un antico castello abitato dai discendenti del famoso Dottor Frankenstein: i due fratelli Frankenstein – il dottor Frank e il prestigiatore George – la zia Elizabeth, la Creatura Mike e l’assistente di Frank.

Quando il dottor Frank Frankenstein annuncia la sua intenzione di creare una sposa per la Creatura usando i nuovi ospiti femminili come “pezzi di ricambio”, brividi e caos si scatenano nel castello.

In una scenografia dai colori tetri, inseguimenti e rumori sinistri, i vari e strambi personaggi si susseguono sul palco con ritmo serrato e gag divertenti, che lasciano però spazio ad alcune domande che l’uomo non smetterà mai di porsi: cosa si farebbe pur di restare per sempre giovani e immortali? Fino a dove si spingerebbe l’uomo per sfidare la morte?

LE FOLLIE DI FRANKENSTEIN

Horror comedy scritta da Peter Walker e Katherine Jean Leslie

Traduzione, adattamento e regia di Emilia Miscio

con Cristiano Migali, Emanuele Vircillo, Marco Gargiulo, Jessica Ferro, Mattia Cirelli, Antonino Palmeri, Arianna Bigazzi, Federica Pallozzi Lavorante, Fabrizia Sorrentino, Sara Zottoli, Gabriella Iovino, Giada Randazzo, Alessia Borgioni, Elisa Forte, Stella Isoli

TEATRO DEGLI EROI (via Girolamo Savonarola, 36 – Roma)

Dall’8 al 13 settembre 2020

Dal martedì al sabato ore 21.00; domenica ore 17.30

Info e prenotazioni compagniasognidiscena@gmail.com – 0639745514 / 3470619618

INTERO 15,00 €

RIDOTTO 12,00 € (over 65 e studenti)

www.compagniateatralesognidiscena.it

www.teatrodeglieroi.it