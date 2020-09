Davide Nicosia online con il singolo “Se ritornerai”

Davide Nicosia online con il nuovo singolo “Se ritornerai” feat Riko Noshi: il brano prodotto da MRKT è disponibile sulle piattaforme digitali

“Se Ritornerai” è il nuovo singolo di Davide Nicosia con la partecipazione di Riko Nosh.

Il brano prodotto da MRKT (la loro etichetta personale) è ufficialmente disponibile sulle piattaforme digitali (Spotify, Deezer Etc). Un singolo che è sicuramente un passo in più per i due artisti della provincia campana.

Davide Nicosia e Riko Noshi hanno valorizzato un sound nuovo e avvincente uscendo fuori dagli schemi discografici dando vita ad una New Wave che speriamo presto l’Italia possa apprezzare.

BIOGRAFIA

Riko Noshi è un artista urban della provincia di Salerno,si distingue per le sonorità chill/trap ed ha all’attivo un Ep prodotto da Valerio Nazo e numerosi singoli su YouTube e Spotify – Davide Nicosia, classe 1992, è di sicuro una delle voci più interessanti della new school partenopea, come lo è il suo sound: note acustiche fortemente contaminate da sonorità elettroniche.

