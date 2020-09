Singapore: apre l’Apple Marina Bay Sands galleggiante

Apple ha annunciato l’apertura dell’Apple Marina Bay Sands, il terzo store a Singapore e il primo al mondo che galleggia sull’acqua

Apple continua a stupire i suoi fan. L’azienda di Cupertino ha annunciato l’apertura dell’Apple Marina Bay Sands, il terzo store a Singapore e il primo al mondo a galleggiare sull’acqua firmato dalla ‘mela morsicata’.

“Presto apriremo le porte del nostro nuovo punto vendita by the Bay. Apple Marina Bay Sands sarà al centro della creatività, un luogo che abbiamo creato per farti catturare le tue idee e passioni. Sarà uno spazio per esplorare, connettersi e creare qualcosa di nuovo. Non vediamo l’ora di vedere dove ti porta la tua immaginazione“, si legge sul sito di Apple.

Come si vede nel video della Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’aspetto più affascinante del negozio è il design: unico e accattivante. Il nuovo punto vendita è una gigante sfera colorata, che assomiglia ad una lanterna, con una grande mela rossa che spicca tra i colori della struttura. Una cosa è certa: ammirare lo store di notte sarà un’esperienza suggestiva per i fan della celebre mela.

L’apertura, come annunciato da Apple, rispetterà le misure di sicurezza anti-Covid: obbligo della mascherina, distanziamento sociale (all’ingresso e dentro il negozio) e rilevazione della temperatura sia per i dipendenti sia per i clienti.