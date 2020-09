Malattie epatiche: Engitix e Takeda uniscono le forze

Takeda ha stipulato un accordo di licenza con la biotech londinese Engitix per sviluppare farmaci per le malattie epatiche fibrotiche avanzate

Takeda ha stipulato un accordo di licenza con la biotech londinese Engitix per sviluppare farmaci per le malattie epatiche fibrotiche avanzate, compresa la steatoepatite non alcolica (NASH). Le aziende collaboreranno alla conferma e alla validazione dei target e allo sviluppo preclinico della terapie per la fibrosi epatica utilizzando una piattaforma a matrice extracellulare (ECM) sviluppata da Engitix.

Gareth Hicks, capo dell’unità di discovery dei farmaci a matrice extracellulare di Takeda, ha commentato: “La piattaforma ECM di Engitix offre un potente strumento per identificare e convalidare nuovi target che saranno preziosi nello sviluppo di terapie anti-fibrotiche”. Takeda effettuerà un pagamento anticipato non divulgato ad Engitix in cambio di diritti esclusivi per sviluppare e commercializzare i candidati clinici generati rispetto ai target validati derivati dalla collaborazione.

Engitix ha diritto a ricevere ulteriori pagamenti a breve termine basati sulla conferma e sulla validazione funzionale dei target selezionati, oltre a più di 500 milioni di dollari in milestons e royalty basate sulle vendite.

Giuseppe Mazza, CEO di Engitix, ha dichiarato “siamo entusiasti di continuare a lavorare con Takeda, poiché questa è l’unica partnership nel campo della fibrosi epatica che attualmente utilizza una piattaforma ECM specifica per la malattia “. L’anno scorso, Takeda ha permesso ad Engitix di svolgere il lavoro presso il LabCentral, un laboratorio condiviso e uno spazio uffici a Cambridge, Massachusetts, consentendo all’azienda di far progredire la ricerca sulla ECM nella progressione della malattia della fibrosi e dei tumori solidi.

L’accordo emerge dal lavoro in corso di Engitix con Takeda. L’anno scorso, Takeda ha sponsorizzato la startup nata 4 anni fa con un ” Golden Ticket” per il LabCentral di Cambridge, dando ai loro ricercatori accesso allo spazio del laboratorio, al personale con cui collaborare e ai programmi di sviluppo. L’idea ora è di combinare la piattaforma a matrice extracellulare di Engitix con l’esperienza di Takeda in gastroenterologia.

L’innovazione di Engitix si basa sull’idea che le aziende spesso non riescono a tradurre il loro lavoro preclinico perché usano linee cellulari che non tengono conto della matrice – le reti di proteine e carboidrati- che passano tra le cellule, comunicando e assicurando il funzionamento dell’intero sistema. Finora, hanno costruito modelli prendendo tessuti resecati, scomponendoli “decellularizzandoli” – letteralmente rimuovendo le cellule – e poi facendo crescere le linee cellulari in ciò che rimane.

Solo il 12% dei farmaci che entrano nello sviluppo clinico sono poi approvati con successo per l’uso terapeutico. I candidati spesso falliscono a causa della mancanza di efficacia quando vengono testati sull’uomo in studi in fase avanzata. Uno dei principali fattori che contribuiscono a questo alto tasso di fallimento si ritiene sia dovuto ai limiti degli attuali modelli in vitro e in vivo utilizzati nella ricerca. La maggior parte dei programmi di ricerca di target e di discovery di farmaci si basano su test in vitro di cellule di mammiferi cresciute su substrati artificiali in fogli monostrato o substrati artificiali 3D, che non rappresentano accuratamente la composizione dei tessuti umani e ignorano il ruolo dell’ECM.

Per migliorare il tasso di successo della scoperta di farmaci, Engitix ha, incorporato la matrice extracellulare umana nei modelli di ricerca per ricreare più da vicino il microambiente naturale.

Anche se l’azienda è focalizzata anche sui tumori solidi, la prima pubblicazione sulla loro piattaforma, in Scientific Reports, è stato un documento sulla prima decellularizzazione e ripopolamento di successo di una matrice extracellulare di fegato umano. Le indicazioni principali dell’azienda sono nella colangite sclerosante primaria e nella NASH, sebbene entrambe rimangano in fase di discovery.

L’affare segna il primo tie-in biotecnologico in fase iniziale di Takeda per la NASH. Nel 2016, si sono uniti per una somma non rivelata con l’RNA biotech Arcturus su NASH e GI discovery, e dieci mesi dopo, hanno firmato un accordo fino a 470 milioni di dollari con HemoShear per utilizzare la loro piattaforma di modellizzazione della malattia per obiettivi epatici.

Finora, questi accordi non hanno ancora prodotto alcun candidato clinico. Tuttavia, Takeda ha deciso di espandere entrambe le partnership nel 2018 e nel 2019, rendendo noto lo scorso anno che i loro sforzi hanno prodotto diversi candidati preclinici.

Con i principali candidati clinici della NASH che cadono l’uno dopo l’altro, Takeda potrebbe avere molto tempo a disposizione per svilupparli.