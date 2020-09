Londra: apre il primo negozio dei Rolling Stones

Apre il primo negozio dei Rolling Stones a Londra: dal 9 settembre il nuovo flagship store della band in Carnaby Street

I Rolling Stones apriranno il loro primo negozio a Carnaby Street, una delle strade più note di Londra e soprattutto un luogo simbolo della storia del rock. La band ha dato la notizia ai fan di tutto il mondo attraverso i profili social, comunicando anche il nome della boutique, RS No. 9, nonché la data di apertura dello store, ovvero il 9 settembre prossimo.

La scelta della capitale inglese, invece, non va spiegata, visto che la band è nata proprio a Londra e la città inglese è senza dubbio uno dei luoghi in cui la storia del rock ha scritto le sue pagine più significative.

Il negozio è stato definito come il punto vendita ufficiale della leggendaria band che conterà “collaborazioni esclusive, nuovi prodotti e merchandise unico”. Non si tratterà solo di merchandising e oggettistica con il logo inconfondibile dei Rolling Stones, lo store venderà anche tutti gli album della discografia degli Stones e tutti i prodotti, sarano acquistabili anche online.

Si tratta di una di quelle notizie che rallegrerà soprattutto i fan della band di tutto il mondo, pronti a un pellegrinaggio in un luogo che assumerà un valore simbolico per gli appassionati della band capeggiata da Mick Jagger.

Lo store proporrà articoli di alta gamma provenienti da collaborazioni esclusive con grandi marchi, chicche e capi di abbigliamento che portano l’immagine del gruppo, e non mancheranno gli ultimi cd degli Stones. In altre parole, una grotta di Ali Baba molto Rock’n’Roll. Tra testi di ‘Satisfaction’ su un pavimento di vetro e gli album leggendari dei rocker britannici che illuminano i camerini, i musicisti promettono una vera “esperienza immersiva per i fan di tutte le età”.

Protagonisti ancora oggi di concerti memorabili in giro in tutto il mondo, i Rolling Stones si sono rivelati con gli anni la rock band più longeva di sempre, con un’attività che registra i suoi inizi negli anni Sessanta e che oggi non accenna a rallentare, nonostante l’età avanzata dei suoi componenti. L’apertura di questo store certifica la fama planetaria di un gruppo musicale dalla notorietà intergenerazionale, che oltre ai puristi del genere riesce ad appassionare anche i più giovani.

Un’enorme lingua rossa che sfila al 9 di Carnaby Street nella capitale britannica, e le facciate ridipinte nel colore preferito del gruppo rock, la clip pubblicitaria del luogo dà il tono. E’ quanto accade a Londra, dove i passanti rischiano di essere catturati dal futuro negozio dei Rolling Stones, il primo al mondo dedicato al loro universo musicale. Sul sito ufficiale del negozio RS No.9, è stato avviato un luminoso conto alla rovescia.