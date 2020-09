In uscita il 18 settembre l’album di Annalisa “Nuda”

In uscita il 18 settembre “Nuda”, il nuovo album di Annalisa: tra i feat Achille Lauro e Chadia Rodriguez, ecco la tracklist del disco

Annalisa è pronta per tornare! La cantante ha annunciato il titolo del suo prossimo disco, in uscita il prossimo 18 settembre per Warner Music Italy. Si chiamerà “Nuda” e il motivo lo spiega la stessa artista di Savona: “Nuda è un album in cui ho cercato di raccontare e raccontarmi completamente, senza risparmiare nulla, dalla leggerezza alla riflessione più profonda, dalla forza all’assoluta fragilità, c’è dentro tutto”. Qui sopra, invece, la cover del disco.

L’album, diviso in due parti che caratterizzano due stili e due mondi di Annalisa, contiene varie collaborazioni, da quella già nota con Rkomi a J-Ax, per passare ad Achille Lauro e a Chadia Rodriguez.

La tracklist

A SIDE

Nuda Romantica feat. J-Ax Tsunami Houseparty Cena di Natale Bonsai

B SIDE

Piove col sole Principessa feat. Chadia Rodriguez Graffiti D’oro A te cosa piace fare Vento sulla luna feat. Rkomi N.U.D.A. (nascere umani diventare animali) feat. Achille Lauro

Come sorpresa e regalo ai fan, esce oggi un assaggio del nuovo album, il brano “Graffiti” è, infatti, disponibile in tutti gli store digitali.

Il brano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), segue i singoli che hanno anticipato l’album: “ Vento sulla luna” con Rkomi e “Houseparty”, uscito durante il lockdown.

Non resta che attendere il 18 settembre per ascoltare il disco e il 5 maggio 2021 per “Il Party sulla luna “, la grande festa/concerto precedentemente fissata per il 4 maggio 2020 al Fabrique di Milano.