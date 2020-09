Tiziano Ferro pubblica Rimmel, estratto dall’album di cover

Tiziano Ferro pubblica Rimmel, il primo singolo del suo album di cover: il brano è stato reso famoso da De Gregori nel 1975

Si apre con “Rimmel” un nuovo capitolo per Tiziano Ferro, quello di “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, il primo album di cover della sua carriera.

Il brano, originariamente portato al successo da Francesco De Gregori nel 1975, è il primo singolo estratto. “Rimmel” attiva il pre-order e il pre-add del disco, che uscirà il 6 novembre.

Per questo lavoro, annunciato con una diretta Instagram come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Tiziano ha interpretato 13 brani di altrettanti autori italiani.

Oltre a “Rimmel”, che tra l’altro è in apertura di tracklist, il cantautore reinterpreta ‘Morirò D’Amore’, portata al successo da Giuni Russo, ‘Bella D’Estate’ (Mango, che l’ha composta con Lucio Dalla), ‘Margherita’ (Riccardo Cocciante), ‘E Ti Vengo a Cercare’ (Franco Battiato), ‘Almeno Tu Nell’Universo'(Mia Martini). E ancora ‘Cigarettes And Coffee’ (Scialpi), ‘Perdere L’amore’ (Massimo Ranieri, che per l’occasione duetta con Tiziano), ‘Piove’ (Jovanotti) feat. Box of Beats, ‘Portami a Ballare’ (Luca Barbarossa), ‘Nel Blu Dipinto Di Blu’ (Domenico Modugno), ‘Ancora, Ancora, Ancora’ (brano di Cristiano Malgioglio noto soprattutto nell’interpretazione di Mina). Chiude ‘Non Escludo Il Ritorno’ (scritto a quattro mani dall’indimenticabile Franco Califano con Federico Zampaglione).