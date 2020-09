Maleducata di Achille Lauro nella colonna sonora di Baby 3

Achille Lauro nella colonna sonora di Baby 3 con Maleducata: il nuovo brano su tutte le piattaforme digitali dal 17 settembre

Chitarre elettriche e un sound da vero rocker. ‘Maleducata’ è il nuovo singolo di Achille Lauro, disponibile dal 17 settembre per Elektra Records/Warner Music Italy.

Il brano è nella colonna sonora della terza e ultima stagione di Baby, la serie di Netflix prodotta da Fabula Pictures che farà il suo debutto il 16 settembre.

Proprio quel giorno, gli utenti della piattaforma di streaming potranno ascoltare in anteprima assoluta il pezzo. Un estratto, invece, è disponibile nel trailer ufficiale di Baby 3, online da oggi.

Achille Lauro arricchisce la colonna sonora aggiungendosi a Levante, nella serie con l’inedito ‘Vertigini’, in collaborazione con il duo Altarboy.

Le vicende di Baby arrivano agli ultimi atti. La verità affiora e sconvolge il mondo dei protagonisti, costretti a fare i conti con le loro azioni, in una storia fortemente ispirata a fatti realmente accaduti. L’amicizia tra Chiara e Ludovica, le due protagoniste, è messa in seria discussione. Le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre, anche se le reazioni dei genitori saranno diverse.

Ci sarà, infatti, chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine.

Il cast

Tornano i protagonisti della serie Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso).

New entry di questa ultima stagione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).

Novità anche dietro la macchina da presa, accanto ad Andrea De Sica e Letizia Lamartire, troviamo, al suo debutto alla regia, Antonio Le Fosse del collettivo Grams, composto insieme a lui da Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol, che ha creato la serie e curato la sceneggiatura di tutte e tre le stagioni.