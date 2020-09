Berlusconi ricoverato al San Raffaele per il Covid-19

Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: “Non mollo e anche stavolta non riuscirete a liberarvi di me…”

“Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi (tosse e febbre, ndr), è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni”. Lo comunica il suo ufficio stampa, come riferisce la Dire (www.dire.it).

“Non ho più febbre né dolori e sto abbastanza bene, continuo a lavorare alla campagna elettorale. Grazie a tutti coloro che mi hanno fatto avere gli auguri: in particolare Mattarella, Conte, Di Maio, Zingaretti”, aveva detto ieri durante un collegamento telefonico con una manifestazione di Forza Italia Liguria.

L’IRONIA DEL LEADER DI FORZA ITALIA: “NON RIUSCIRETE A LIBERARVI DI ME…”

Silvio Berlusconi, in un colloquio telefonico avuto ieri con La Stampa, prima della notizia del suo ricovero, spiegava di sentirsi “non al 100 per cento, ma mi sento solo un po’ debole. Per il resto, mercoledì ho avuto la febbre, ma è passata. Ho avuto dolori ai muscoli e alle ossa, ma sono passati. Soprattutto, come le ripeto, se guardo alle sofferenze di tanta altra gente…” Berlusconi ha aggiunto: “Certo, non ci voleva. Ma combatto come sempre. Ne ho passate tante, supererò anche questa…, sto abbastanza bene, non mollo e anche stavolta non riuscirete a liberarvi di me…”. “Eh no – ha aggiunto – purtroppo questo non è un raffreddore… Adesso che la cosa mi riguarda personalmente, e non solo me ma anche la mia famiglia, mi rendo conto una volta di più di quanto sia grave questa tragedia che ci è capitata. Mi rendo conto di quanti lutti ha seminato in tante famiglie, di quanto dolore ha causato a tante persone. Penso a chi non c’è più, penso a chi ha perso i suoi cari…”.