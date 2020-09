Indirizzo IP: cosa è e come trovarlo sul computer

Tipi di indirizzi IP

L’Internet Protocol Address o indirizzo IP è un codice numerico usato da tutti i dispositivi (computer, server web, stampanti, modem) per navigare in Internet e per comunicare in una rete locale. Un indirizzo IP costituisce quindi la base per una trasmissione corretta delle informazioni dal mittente al ricevente.

Ci sono due versioni di indirizzi IP: IPv4 e IPv6. IPv4 è la versione standard attualmente utilizzata ed è composta da 4 serie di numeri separati da punti che vanno da 0 a 255. In genere la prima serie di numeri è compresa tra 1 e 191 mentre le altre tre tra 0 e 255. Uno dei problemi che si potrebbero avere con l’IPv4 riguarda il numero limitato di combinazioni che con il tempo potrebbe rivelarsi insufficiente per il quantitativo di dispositivi presenti nel mondo. Tuttavia al momento la questione è irrilevante in quanto non vengono utilizzati tutti contemporaneamente e il numero di combinazioni è ancora sufficiente.

IPv6 è la versione più recente di un indirizzo IP ed è formata da 8 gruppi di 4 cifre esadecimali separati da due punti. In teoria l’IPv6 permette la creazione di infiniti IP eliminando di fatto il problema che potrebbe verificarsi con l’IPv4.

IP pubblico e privato

L’indirizzo IP pubblico è un indirizzo visibile e raggiungibile da tutti gli host della rete Internet, mentre quello privato viene usato per identificare in modo univoco un dispositivo appartenente a una rete locale.

Gli indirizzi IP privati quindi non possono essere utilizzati per l’accesso a Internet.

Indirizzi IP statici e dinamici

Gli indirizzi IP possono essere dinamici e statici. I primi sono i più utilizzati e vengono impiegati per la normale navigazione online. Quando un utente si connette a Internet il suo Internet Service Provider gli assegna un indirizzo IP casuale che cambia dopo ogni sessione o a intervalli regolari (ogni 24 ore). Gli IP dinamici garantiscono una maggiore protezione della privacy degli utenti consentendo una navigazione più anonima.

Un indirizzo IP statico invece rimane invariato, tuttavia il proprietario può richiederne la modifica. Gli IP statici sono utilizzati principalmente nelle LAN (reti private) per comunicare, con una stampante o un altro computer della rete locale.

Protezione dati e IP

Gli indirizzi IP non contengono particolari informazioni o dati sensibili, tuttavia tramite un IP è possibile risalire al provider Internet di un utente o determinare in maniera più o meno precisa la posizione in base alla sua vicinanza al più vicino punto di presenza Internet. Questo tipo di localizzazione diventa molto più precisa nelle aree urbane, mentre per le zone rurali al massimo è possibile determinare la regione o la provincia da cui l’utente si sta connettendo. Solo gli internet provider possono monitorare e tracciare tramite gli indirizzi IP, il flusso dei dati dei propri clienti e quindi devono impegnarsi a proteggerli in modo adeguato.

Come risalire al proprio indirizzo IP

Esistono diversi metodi per conoscere il proprio indirizzo IP. Per visualizzare l’indirizzo IP locale di un computer:

con Windows si deve digitare il comando “ipconfig” nel prompt dei comandi. Il sistema restituirà una serie di informazioni tra cui l’indirizzo IP in uso. Per aprire il prompt dei comandi è necessario premere i tasti Windows + R e digitate “cmd” nella console

e digitate “cmd” nella console su un computer Mac è sufficiente andare in Preferenze di Sistema, cliccare su Network e l’indirizzo IP sarà immediatamente visibile.

Per conoscere il proprio indirizzo IP pubblico, il metodo più semplice è utilizzare un tool on-line come: