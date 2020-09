Fan di Zayn Malik attaccano Apple Music

I fan di Zayn Malik contro Apple Music: “Ha azzerato gli stream di Icarus Falls”: #FreeZayn e #StreamIcarusFalls sono gli hashtag più popolari

Zayn Malik, insieme a Harry Styles, ha sicuramente rilasciato i progetti da solista più interessanti dopo lo scioglimento degli One Direction.

Il cantautore, nel 2018, ha pubblicato “Icarus Falls”, suo secondo lavoro senza la band. Oggi, il disco è al centro dell’attenzione perché su Apple Music è stato rimosso e poi caricato lo scorso 28 agosto con data aggiornata al 2020, come se l’album fosse appena uscito.

Un’operazione di cui non si conoscono i dettagli ma che ha fatto infuriare e non di poco i fan dell’artista, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Il motivo? I fedelissimi di Zayn sospetterebbero un azzeramento degli stream del disco. FreeZayn e #StreamIcarusFalls sono gli hashtag usati in questo momento per chiedere a tutti di risolvere ora la situazione.