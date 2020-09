Covid-19: cortisone efficace per i pazienti più gravi

Covid-19: il cortisone si conferma efficace per migliorare la sopravvivenza dei pazienti gravemente malati

Alla fine il vecchio ed economico cortisone si rivela l’arma migliore per curare i pazienti COVID-19. Un nuovo studio internazionale pubblicato oggi su JAMA ha dimostrato che il trattamento con l’idrocortisone di pazienti gravemente malati con COVID-19 migliora le loro possibilità di recupero.

Lo studio, condotto nel Regno Unito dal professor Anthony Gordon dell’Imperial College di Londra con i collaboratori dell’Intensive Care National Audit & Research Centre, ha rilevato che i pazienti in terapia intensiva che sono stati trattati per sette giorni con una dose fissa regolare di idrocortisone avevano una migliore possibilità di recupero, rispetto ai pazienti che non sono stati trattati con lo steroide. I pazienti nel Regno Unito sono stati trattati in 88 ospedali, tra cui l’Imperial College Healthcare NHS Trust Hospitals.

Questa ricerca è uno dei tre studi, pubblicati oggi su JAMA, che suggerisce che gli steroidi migliorano la sopravvivenza dei pazienti più malati di COVID-19.

Di conseguenza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicherà nuove linee guida per includere l’uso di steroidi per il trattamento dei pazienti COVID-19 gravemente malati.

Gordon, presidente della cattedra di anestesia e terapia intensiva presso l’Imperial College Healthcare NHS Trust, ha dichiarato:”All’inizio dell’anno a volte sembravamo quasi senza speranza, sapendo che non avevamo trattamenti specifici. È stato un periodo molto preoccupante. Eppure, meno di sei mesi dopo, abbiamo trovato prove chiare e affidabili in studi clinici di alta qualità su come affrontare questa malattia devastante”.

Il lavoro è stato finanziato dal National Institute for Health Research e sostenuto dal NIHR Imperial Biomedical Research Centre.

Gordon ha aggiunto: “Gli studi pubblicati oggi dimostrano che ora abbiamo più di una scelta di trattamento per coloro che ne hanno più bisogno. Gli steroidi non sono una cura, ma aiutano a migliorare i risultati. Avere una scelta di diversi tipi di steroidi, che sembrano tutti migliorare il recupero del paziente, è grande in quanto aiuta ad alleviare il problema dei problemi di approvvigionamento di farmaci”.

L’amministratore delegato del NHS Sir Simon Stevens ha detto: “Uno dei vantaggi distintivi di avere il nostro NHS è che siamo stati in grado di mobilitarci rapidamente e su larga scala per aiutare i ricercatori a testare e sviluppare trattamenti di coronavirus collaudati. Proprio come abbiamo fatto con il desametasone, il NHS ora prenderà provvedimenti immediati per garantire che i pazienti che potrebbero beneficiare di un trattamento con idrocortisone lo facciano, aggiungendo un’ulteriore arma in armeria nella lotta mondiale contro Covid-19”.

Ha detto il professor Jonathan Van-Tam, vicedirettore medico capo:”Questi risultati offrono un’ulteriore prova che i corticosteroidi possono essere una parte importante del trattamento con COVID-19 per i pazienti gravi.

“Sia il REMAP-CAP che i documenti dell’Università di Bristol mostrano l’importante lavoro che è stato fatto qui nel Regno Unito dai ricercatori nel fornire ulteriori importanti contributi alle prove internazionali. È impressionante vedere così tanti partecipanti britannici disposti a partecipare a studi e in grado di fare volontariato grazie alla rapida risposta di reclutamento del NIHR’s Clinical Research Network. Ricerche come questa faranno la differenza nel controllo di questo virus”.

Gli steroidi sono farmaci antinfiammatori, e le prove suggeriscono fortemente che riducono l’infiammazione polmonare nei pazienti con COVID-19 che sono gravemente malati e hanno bisogno di ossigeno per le loro difficoltà respiratorie.

Nello studio sull’idrocortisone, tra marzo e giugno 2020 sono stati arruolati 403 pazienti con COVID-19 sospettati o confermati che necessitavano di un supporto respiratorio o di organi cardiovascolari (come la ventilazione meccanica o i farmaci per sostenere la pressione sanguigna). La coorte comprendeva pazienti di etnia mista nel Regno Unito, Irlanda, Australia, Stati Uniti, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Canada e Francia e i pazienti sono stati assegnati in modo casuale a diversi regimi di trattamento. Un gruppo è stato trattato con una dose fissa di 50mg di idrocortisone quattro volte al giorno per sette giorni, un altro gruppo è stato trattato con idrocortisone solo in caso di calo della pressione sanguigna e un terzo gruppo non ha ricevuto idrocortisone.

Lo studio ha dimostrato che l’utilizzo della dose fissa di idrocortisone ha portato ad una probabilità del 93% di ottenere un risultato migliore (maggiore probabilità di sopravvivenza e minore necessità di supporto degli organi) rispetto al non utilizzo di idrocortisone. Se l’idrocortisone veniva somministrato solo quando la pressione sanguigna era bassa, la probabilità di un esito migliore era dell’80%.

Un altro studio, chiamato RECOVERY trial, stava anche indagando se un altro tipo di steroide, il desametasone, aiutasse a migliorare il recupero dei pazienti con COVID-19. I primi risultati dello studio, pubblicati all’inizio di giugno, suggerivano che il desametasone favorisse il recupero.

Poiché lo studio sul desametasone ha mostrato risultati positivi, lo studio sull’idrocortisone steroide ha smesso di reclutare pazienti il 17 giugno. Questi nuovi risultati si aggiungono allo studio precedente e forniscono un ulteriore supporto che gli steroidi migliorano il recupero in gravi COVID-19.

I risultati sono pubblicati su JAMA insieme a due ulteriori studi clinici che hanno anche evidenziato i benefici degli steroidi come trattamento per i pazienti affetti da COVID-19 gravemente malati. Questa edizione della rivista include anche un’analisi complessiva dei tre studi indipendenti, oltre ai dati dello studio RECOVERY originale e di altri tre studi più piccoli. Essa conclude che una gamma di steroidi – tutti sicuri, economici e prontamente disponibili – può migliorare i risultati dei pazienti in terapia intensiva.

Gordon ha concluso: “È stato un incredibile sforzo internazionale. Eravamo tutti al corrente degli altri studi e siamo stati felici di condividere i nostri dati grezzi prima della loro pubblicazione. Solo collaborando avremmo fatto dei veri progressi e li avremmo fatti velocemente”.