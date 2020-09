Georgette Artwood torna con il brano “Only a Thought”

La milanese Georgette Artwood torna con il nuovo singolo “Only a Thought”, disponibile su tutte le piattaforme digitali

A soli 4 mesi dal suo debutto in veste di Cantautrice “Georgette Artwood”, artista milanese dalla voce inconfondibile e dal sound ricercato, torna nuovamente a far parlare di se con un nuovo singolo.

“Only a Thought” è finalmente disponibile per lo streaming ed il download digitale.

Dopo il debutto molto positivo del suo brano di esordio (“Filthy Cats and Good Beers”) “Georgette”, affiancata dai fedeli Wladimir Pascali e Michele Briganti della “110 bpm Production”, conferma le sue doti compositive con una “fresca” ma al contempo “malinconica” ballata dal sound anni ’90.

“Only a Thought” racconta momenti di introspezione, durante i quali si inizia a fare i conti col passato anche se si ha ancora tutta la vita davanti. Certo… “è solo un pensiero”, ma questo scava a fondo nel senso di nostalgia. È sufficiente un incontro casuale ed il pensiero torna al passato, a cosa poteva essere ed a ciò che ancora potrebbe esistere… sarà la stessa cosa anche per lui? E cosa penserebbero gli altri? È giusto pensarlo…? In fondo “it’s only a thought.. è solo un pensiero” e non c’è niente di male a conservare ricordi belli che, al contrario, se ancora ti fanno stare bene, vuol dire che hanno avuto un senso importante nella tua vita e che potranno solo renderti più forte!!!”.

BIOGRAFIA

“Georgette Artwood” è una cantautrice milanese classe 1985. Considera da sempre la musica una cara amica e con la musica è cresciuta nel tempo condividendo le emozioni della vita. Si innamora in tenera età dei mostri sacri del Pop e del Rock (Michael Jackson, Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, Genesis, Pink Floyd, …) vivendo poi una adolescenza all’insegna dell’ Hard Rock e dell’ Heavy Metal. Crescendo continua a sognare di stare sul palcoscenico ed inizia a scrivere testi di canzoni che credeva non avrebbero mai visto la luce…

Inizia tuttavia a studiare canto aggiungendo lezioni di chitarra e sviluppando un legame intimo e profondo con lo strumento che diventa principale fonte di ispirazione per i suoi brani. Alterna vari progetti in veste di cantante di band e parallelamente si dedica alle proprie canzoni che scrive ed interpreta prevalentemente in lingua inglese.

Con molte idee musicali ed alcuni brani già in testa si affida nel gennaio 2020 alla “110 bpm Production” per la produzione del suo primo singolo “Filthy Cats and Good Beers”.

“Only a Thought”, suo secondo brano, segue la strada tracciata andando nella direzione di un futuro EP al quale l’Artista sta attualmente lavorando.