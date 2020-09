Tumore del polmone: la radiomica prevede l’aggressività

Lo screening del tumore del polmone, una pratica ancora sperimentale e quindi non ancora inserita ufficialmente nelle raccomandazioni del sistema sanitario, utilizza la TAC a basse dosi di radiazioni (low-dose computed tomography, LDCT). Due grandi studi, uno americano (NLST) e uno europeo (NELSON), hanno dimostrato che lo screening annuale con LDCT del torace può ridurre del 20-24 per cento circa la mortalità per tumore del polmone nei soggetti ad alto rischio (forti fumatori dalla mezza età in su). Esiste tuttavia la possibilità che lo screening riveli la presenza di tumori in stadio iniziale che crescerebbero lentamente, senza mai mettere veramente in pericolo l’esistenza del paziente. Per evitare di sottoporre inutilmente questi pazienti a terapie pesanti e inutili sarebbe importante poter prevedere dal momento in cui viene effettuato l’esame di screening quale sarà l’evoluzione del tumore. Utilizzando l’enorme mole di radiografie del torace accumulate negli anni e oggi analizzabili con appositi software, sarà possibile verificare se il protocollo sperimentale messo a punto dai ricercatori americani possa essere ulteriormente validato.