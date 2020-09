Ryanair lancia due nuove rotte Italia-Ucraina

Ryanair lancia due nuove rotte che collegano Italia e Ucraina per l’estate 2021: Napoli con Kiev Boryspil (tre frequenze settimanali) e Pisa con Leopoli

Ryanair ha annunciato due nuove rotte che collegheranno Napoli con Kiev Boryspil (tre frequenze settimanali) e Pisa con Leopoli (due voli alla settimana). Saranno attive dalla fine di marzo 2021, come parte dell’operativo Ryanair per l’estate 2021.

Questi collegamenti si aggiungono alle rotte tra Italia e Ucraina (nuove ed in estensione) annunciate da Ryanair a luglio. L’operativo di Ryanair per l’estate 2021 Italia – Ucraina include inoltre:

4 rotte da Milano Bergamo per: Kharkiv (2 voli a settimana), Odessa (2 voli a settimana), Kiev Boryspil (4 voli a settimana) e Leopoli (2 voli a settimana);

3 rotte da Roma Fiumicino per: Kiev Boryspil (5 voli a settimana), Leopoli (2 voli a settimana) e Odessa (2 voli a settimana);

3 rotte da Bologna: Kiev Boryspil (3 voli a settimana), Odessa (2 voli a settimana) e Leopoli (2 voli a settimana);

1 rotta da Catania per: Kiev Boryspil (2 voli a settimana).

I turisti e i viaggiatori in partenza dall’Italia possono ora prenotare un viaggio in Ucraina per l’estate 2021 (e fino a ottobre 2021), volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio.

Ryanair è la prima compagnia aerea a ricevere il sigillo “OK Codacons”. La compagnia è stata premiata con due su tre trifogli – viola e blu – e ha anche avviato la procedura per ottenere il trifoglio giallo sulla base del suo impegno ambientale come compagnia aerea più verde e pulita d’Europa. Trifoglio viola: Azienda affidabile con contratti customer-friendly, termini e condizioni trasparenti e un servizio clienti efficiente. Trifoglio blu: Azienda 4.0 con un sito Web intuitivo, una politica sui cookie trasparente e un uso corretto dei social media.