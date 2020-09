Nina Dobrev su Netflix con la commedia Love Hard

Nina Dobrev protagonista su Netflix con la commedia Love Hard diretta da Hernán Jiménez. Nel cast anche Jimmy O. Yang e Charles Melton

C’è anche Nina Dobrev tra i protagonisti di “Love Hard”, la commedia in arrivo prossimamente su Netflix. Diretta da Hernán Jiménez, annovera nel cast anche Jimmy O. Yang (Crazy Rich Asians, Space Force) e Charles Melton (Bad Boys for Life, Il sole è anche una stella).

Love Hard è prodotta da McG e Mary Viola di Wonderland e la sceneggiatura è firmata da Danny Mackey e Rebecca Ewing.

In Love Hard Nina Dobrev è una ragazza di Los Angeles, sfortunata in amore, perde la testa per un ragazzo dell’East Coast conosciuto tramite un’app d’incontri. Quando decide di fargli una sorpresa per Natale, scopre che lui si era spacciato per un altro. Ma il vero oggetto del suo desiderio vive nella stessa città e il ragazzo che l’ha presa in giro promette di farglielo conoscere se lei finge di essere la sua ragazza durante le feste.