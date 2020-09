Back to Hogwarts online, tante sorprese dalle 11:30

La magia delle storie create dalla scrittrice J.K. Rowling torna nelle case di tutto il mondo. Prima del Covid, l’1 settembre di ogni anno, i fan di Harry Potter si riunivano alla stazione di Kings Cross a Londra. Alle 11 precise sollevavano con gioia le bacchette magiche per celebrare la partenza dell’Hogwarts Express dal binario nove e tre quarti, che porta gli studenti alla leggendaria scuola di ‘Stregoneria e Magia’.

Quest’anno, per evitare il sovraffollamento della stazione, il Wizarding World estende apertamente l’invito a tutti di riunirsi virtualmente per il primissimo ‘Back To Hogwarts’ digitale, in programma tra le 11.30 e le 12.30 dell’1 settembre. Gli utenti potranno sintonizzarsi in qualsiasi momento visitando il sito www.wizardingworld.com, in cui verrà trasmesso il live streaming.

L’appuntamento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà caratterizzato da una varietà di sorprese e divertimento, comprese le presenze di ospiti speciali, tra cui James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), Jason Isaacs (Lucius Malfoy) e Bonnie Wright (Ginny Weasley).

“Sono davvero felice di essere presente al primo ‘Back To Hogwarts’ digitale in assoluto! Il 2020 è stato sicuramente un anno particolare, ed è davvero importante che tutti facciamo il possibile per stare al sicuro, incluso restare a casa. Spero che i fan si uniranno a noi, e manterranno vivi i festeggiamenti virtuali“, ha dichiarato James Phelps.

Entusiasmo condiviso anche dal fratello Oliver, che ha dichiarato: