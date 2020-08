Gilead sigla nuovo accordo con Tango Therapeutics

Gilead rafforza l’alleanza con la biotech Tango Therapeutics: nuovo accordo per 15 diversi bersagli che aiutano le cellule tumorali a eludere il sistema immunitario

Gilead continua a puntare sull’oncologia per rafforzare la propria pipeline. Tre anni fa, l’amministratore delegato di Gilead, John Milligan, aveva firmato un accordo con Tango Therapeutics una biotech di Boston poco conosciuta che aveva una tecnologia innovativa per sviluppare nuovi farmaci anti cancro. Ora, con il nuovo Ceo Daniel O’Da, l’accordo viene ulteriormente esteso e rafforzato.

Le due società hanno appena siglato un nuovo accordo del valore massimo di 6 miliardi di dollari che coprirà 15 diversi bersagli che aiutano le cellule tumorali a eludere il sistema immunitario, aprendo la strada a farmaci che potrebbero essere utilizzati in combinazione con gli inibitori dei checkpoint.

“Da quando, due anni fa, abbiamo firmato l’accordo iniziale siamo stati molto soddisfatti della produttività della collaborazione e della qualità della scoperta scientifica che è nata da questa partnership”, ha dichiarato William A. Lee, Executive Vice President of Research di Gilead Sciences. “Non vediamo l’ora di lavorare con Tango per eseguire ulteriori screening dipendenti dal contesto del cancro per identificare una serie più ampia di obiettivi basati sulla nostra strategia di immuno-oncologia”.

“Gilead è stato un prezioso partner strategico e un forte collaboratore scientifico e non vediamo l’ora di far progredire i programmi oltre la validazione dei target nell’ambito di questa collaborazione allargata”, ha dichiarato Barbara Weber, MD, Presidente e Amministratore Delegato di Tango Therapeutics. “La produttività della nostra piattaforma ci permette di generare obiettivi multipli per la collaborazione continuando a scoprire e sviluppare obiettivi in modo indipendente, con l’obiettivo condiviso di portare le terapie trasformazionali ai pazienti”.

Dall’arrivo di O’Day, lo scorso marzo, la maggior parte delle collaborazioni di Gilead in oncologia si è mossa con una sola strategia: una significativa quota iniziale con opt-in di varie dimensioni. Ma l’accordo con Tango, costruito attorno a una ricerca che le due aziende hanno condotto per due anni in fase preclinica, avrà una struttura un po’ diversa.

In primo luogo, Tango riceverà un pagamento anticipato di 125 milioni di dollari e un investimento azionario per altri 20 milioni di dollari. Poi, Gilead riceverà entrambe le opzioni e quelli che chiamano “diritti di estensione delle opzioni”, in base ai quali Gilead potrà pagare Tango per continuare lo sviluppo di un particolare programma e poi decidere in vari punti della fase di sviluppo – validazione degli obiettivi, ottimizzazione dei lead, ecc.

L’accordo sostituisce quello del 2018 che prometteva 50 milioni di dollari in anticipo e fino a 1,7 miliardi di dollari in milestones per un massimo di cinque programmi. Oltre alla nuova partnership, Tango ha anche annunciato ulteriori 30 milioni di dollari in investimenti da parte di Casdin Capital, Boxer Capital e Cormorant Asset Management, portando a circa 335 milioni i finanziamenti ricevuti finora dalla biotech di Boston dal suo lancio nel 2017.

Per Gilead, l’operazione rappresenta un investimento sostanziale ma a basso rischio in una piattaforma relativamente unica che potrebbe funzionare in combinazione con gli altri farmaci I/O.

A differenza di alcune delle terapie di controllo o dei microambienti tumorali in cui Gilead ha investito, il programma di Tango si basa sull’individuazione del tumore stesso, alla ricerca delle strategie genetiche utilizzate per nascondere il tumore. E Tango ha costruito programmi specifici per integrare i prodotti di Gilead, come i nuovi farmaci anti CD47 che la società sta sviluppando.

L’accordo “è davvero complementare al resto dell’attenzione di Gilead per l’immuno-oncologia”, ha detto Weber. “Negli ultimi 5-10 anni l’attenzione dell’immuno-oncologia si è concentrata quasi esclusivamente sul miglioramento dell’attività delle cellule T, o sul portare le cellule T o le cellule immunitarie ad attaccare il tumore”, ha aggiunto. “Ci sono stati pochissimi sforzi su come si modifica il tumore in modo da impedire di essere attaccato”.

Tango è stata fondata nel 2017 intorno a una tecnica allora nuova, chiamata CRISPR knockout screen. Si trattava di usare il CRISPR per mettere fuori combattimento sistematicamente i geni in diverse linee animali e cellulari per vedere quali di essi erano necessarie alle cellule tumorali per sopravvivere. L’azienda si concentra su tre aree fondamentali di ricerca: contrastare la perdita del gene soppressore dei tumori, invertire la capacità delle cellule tumorali di eludere il sistema immunitario e identificare nuove combinazioni che siano più efficaci della terapia con un singolo agente.

Il nuovo accordo offrirà a Gilead opzioni per tutta la piattaforma di I/O di Tango. Anche se l’utilizzo di CRISPR per eliminare i geni nelle linee cellulari è ormai relativamente comune, Tango voleva capire quali geni nelle cellule tumorali permettevano loro di nascondersi dal sistema immunitario. Per farlo, avevano bisogno di costruire modelli murini con sistema immunitario funzionale e tumori e poi eseguire gli schermi CRISPR sui topi, un’impresa molto più difficile, se non addirittura inaudita.

Weber ha detto che aveva senso concedere parzialmente in licenza il programma. Il suo background, insieme al CSO Alan Huang e a gran parte della leadership del Tango, è nella genetica del cancro, non nell’immunologia. Inoltre, nella clinica, i farmaci per l’evasione immunitaria funzioneranno “quasi esclusivamente” al meglio in combinazione con gli inibitori dei checkpoint, ha detto. Questo rende gli esperimenti più costosi e complessi.

Tango aiuterà Gilead a sviluppare obiettivi e persino a selezionare le popolazioni di pazienti, ma la società farmaceutica farà gran parte del lavoro finale.”È una divisione logica”, ha detto Weber.

Finora, la collaborazione ha prodotto due candidati preclinici, uno nella fase di hit-to-lead e uno nella fase di ottimizzazione del lead. Tango, nel frattempo, si avvicina anche quest’anno all’annuncio del suo primo candidato. Sarà un farmaco sintetico per la letalità, che prende di mira il bisogno di una cellula tumorale genica di sopravvivere, ma la maggior parte delle cellule sane non lo fa.

Un IND (richiesta di andare in clinica) seguirà verso la fine del 2021. Alla fine, ha detto Weber, l’obiettivo è quello di avere circa 7 o 8 programmi simultanei, 4-5 esclusivamente all’interno di Tango e 2-3 in collaborazione con Gilead.