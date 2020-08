Sarah Cooper: Everything’s Fine arriva su Netflix

Sarah Cooper: Everything’s Fine, lo speciale varietà della comica e autrice, arriva il prossimo autunno in streaming su Netflix

La comica e autrice di successo Sarah Cooper porterà il suo talento unico su Netflix con Sarah Cooper: Everything’s Fine, uno speciale varietà che unisce temi leggeri a digressioni su politica, razzismo, genere e classi sociali. A fianco di Sarah c’è una straordinaria serie di ospiti speciali che parteciperanno con brevi interviste, sketch e scene esilaranti. Everything’s Fine debutterà in tutto il mondo nell’autunno 2020.

La regia dello speciale è di Natasha Lyonne. Maya Rudolph, Danielle Renfrew Behrens e Lyonne saranno produttrici esecutive con la loro società, Animal Pictures, insieme alla stessa Cooper e a Paula Pell, oltre a Chris Burns di AGI Entertainment e Dan Powell di Irony Point.

Nell’aprile del 2020 una serie geniale di video in cui Sarah imitava in lip-sync il presidente americano è diventata virale ed è stata ritwittata e apprezzata da personaggi del calibro di Lin-Manuel Miranda, Ben Stiller, Halle Berry, Chrissy Teigen, Cher, Jane Lynch, Jerry Seinfeld, Seth Meyers e Bette Midler. I video sono stati visti da decine di milioni di persone e in particolare quello intitolato “How to Medical” ha raggiunto e superato i 20 milioni di visualizzazioni.

Prima del successo online, Sarah è stata autrice e corrispondente nel pilot OLD NEWS di CBS ALL ACCESS prodotto da Stephen Colbert e ha pubblicato i bestseller “100 trucchi per sembrare smart in ufficio” e “How to be Successful Without Hurting Men’s Feelings”. Uno dei suoi prossimi progetti è la riscrittura in chiave comica e moderna di un libro di Dale Carnegie per Audible Originals.

I suoi profili social hanno guadagnato milioni di follower in meno di due mesi e continuano a crescere.