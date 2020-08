Le tendenze per gli abiti da sposa nel 2021

Riparte il settore dei matrimoni: ecco le tendenze degli abiti da sposa 2021 che ti aiuteranno a far prendere forma al tuo vestito dei sogni

Mettersi alla ricerca del proprio vestito da sposa non è mai troppo presto: se pronuncerai il fatidico “sì, lo voglio” il prossimo anno e desideri essere una sposa trendy, abbiamo raccolto le tendenze degli abiti da sposa 2021 che ti aiuteranno a far prendere forma al tuo vestito dei sogni.

Prima di conoscerli insieme, ricorda che il tuo abito da sposa dovrà rispecchiare la tua personalità e con essa anche lo stile del matrimonio oltre a valorizzare le forme del tuo corpo: quel che dovrà contare più di ogni altra cosa sarà sentirti bellissima!

STRAVAGANZA E VOLUME

Molti abiti da sposa 2021 saranno caratterizzati da maniche elaborate: a sbuffo lunghe o corte a palloncino abbinati ad una scollatura a cuore o a barchetta. Il tutto abbinato a corpetti lavorati a mano con ricami e cristalli, ampie gonne con fronzoli e dai tagli asimmetrici per essere una vera principessa. Per dare volume e libertà di movimento, i tessuti saranno morbidi e leggeri come il tulle o il taffetà. Si tratta dello stile della sposa romantica ma con personalità, che sceglie di sposarsi in una villa storica o in un antico castello.

SEMPLICITÀ

Non mancheranno abiti minimal e scivolati dai tagli lineari e puliti. Scelti delle spose che non amano mettersi in mostra, i vestiti semplici costituiscono l’ultimo trend particolarmente rivalutato da chi vuole festeggiare con pochi intimi considerando anche il delicato a causa della pandemia globale. Minimalista ma non mediocre, anche un abito essenziale può far sentire speciale qualsiasi sposa con pochi dettagli: lavorazioni semplici sul corpetto o un profondo scollo sulla schiena per un tocco di sensualità.

OSTENTAZIONE

Tra le tendenze degli abiti da sposa 2021, abbiamo infine abiti eccentrici per chi sta pianificando delle nozze fuori dagli schemi o per chi sta già pensando al cambio look durante il wedding party. Vestiti corti con frange o piume per un tocco di movimento, classici tailleur o abiti a due pezzi per aggiungere o rimuovere un elemento che stravolgerà il tuo look e sorprenderà gli invitati, sarà come indossare due abiti in uno! Uno stile così originale è senza dubbio la scelta della sposa che non rinuncia a nulla come un matrimonio luxury, ricco di eccessi e curato nei minimi dettagli.