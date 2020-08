Quando l’agente in mediazione immobiliare è abusivo

L’agente in mediazione immobiliare è una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato: attenzione agli abusivi

Agenti immobiliari abusivi? Se parliamo di abusivi non parliamo di veri agenti in mediazione immobiliare, ma di persone fisiche o giuridiche che senza averne i requisiti obbligatori per legge, quindi illegalmente, tentano/pretendono di esercitare questa professione e di percepirne i compensi.

Nei casi peggiori si dichiarano apertamente mediatori immobiliari , quindi oltre all’esercizio abusivo di fatto, si aggiunge “L’usurpazione del titolo” poiché ricordiamolo, l’agente in mediazione immobiliare è una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Per essere agente immobiliare Abilitato è infatti necessario registrarsi presso le Camere di commercio italiane come “Agente in mediazione immobiliare”, una categoria specifica sotto il codice Ateco 68.31.

Nel registrarvi per attivare la vostra persona giuridica e ricevere il codice REA (codice che dovrete poi utilizzare per essere identificabili come agenti abilitati), dovrete dichiarare attraverso una procedura telematica, una SCIA, che siete in possesso di tutti i requisiti obbligatori per legge, in particolare dovrete dichiarare: di aver frequentato un corso riconosciuto dalle Camere di commercio ed aver poi superato un esame obbligatorio presso le stesse camere. Ogni altro informazione la troverete all’interno dell’articolo riportato nel link qui sotto, pubblicato dal social network degli agenti immobiliari abilitati, nella sua pagina riservata ai consumatori INFORMA-RE.

Buona lettura, e condividete con i vostri contatti e amici, perché sapere è potere.