Jangy Leeon online con il brano “Notte da leoni”

Jangy Leeon feat. Jack The Smoker ed Ensi online con “Notte da leoni”, un pezzo hip hop dal sapore classico influenzato da sonorità reggae/roots

Fuori in digitale “Notte Da Leoni”, il nuovo singolo di Jangy Leeon con i featuring di Jack The Smoker ed Ensi. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali: https://backl.ink/142649180

“Notte da leoni” è un pezzo hip hop dal sapore classico influenzato da sonorità reggae/roots ed è la prima anticipazione del nuovo album, di prossima uscita, del rapper milanese classe ’87. Il fondatore della crew Mad Soul Legacy e autore dell’album “L’era della bestia” (2017) ha deciso di coinvolgere su questa produzione musicale firmata da Kanesh (noto per i lavori con Dani Faiv e per “Machete Mixtape 4”) due tra i più importanti e talentuosi esponenti del rap italiano: Jack The Smoker (Machete crew) ed Ensi.

Per l’occasione, Jangy Leeon si cala in un’atmosfera caraibica che fa parte del suo immaginario, coinvolgendo Jack The Smoker ed Ensi in questo viaggio dal sapore estivo e festoso, complice il ritornello melodico. Il testo segue questa linea: i tre rapper, ognuno con le proprie esperienze e i propri punti di vista, trasportano l’ascoltatore nel racconto di notti brave, insonni…

l mix e il master della traccia sono curati dallo stesso Jangy Leeon che, oltre a essere appassionato di musica black, latina e di combattimento (da anni pratica Brazilian jiu-jitsu, MMA e altre discipline), è anche tecnico del suono.