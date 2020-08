China Eastern lancia un pacchetto di voli illimitati

China Eastern lancia un nuovo pacchetto di voli illimitati per chi viaggia nei giorni infrasettimanali: ecco come funziona la promozione

Dopo il feedback positivo riscontrato dalla promozione “Fly at will on weekends”, l’11 agosto China Eastern ha lanciato un nuovo pacchetto per chi viaggia nei giorni infrasettimanali. Il pacchetto, dal costo di 3456 RMB (423 euro), prevede voli illimitati verso qualsiasi destinazione della Cina continentale durante i giorni infrasettimanali con partenza prima delle 8.00 e dopo le 20.00. La validità è di 180 giorni.

Considerando che in Cina il COVID-19 è ormai sotto controllo, già il 18 giugno China Eastern ha lanciato un prodotto, dal costo di 3322 RMB (406 euro), che permetteva di viaggiare durante il finesettimana verso qualsiasi destinazione in Cina continentale, fino alla fine del 2020 e, su questa scia, presto anche altre compagnie aeree in Cina hanno presentato prodotti simili.

L’intento è quello di incentivare la ripresa del settore turistico e alberghiero, in modo che le imprese possano superare insieme questo duro periodo. Già agli inizi di agosto, i voli giornalieri di China Eastern sono incrementati da 200 a 2300, superando il 90% dei voli prima della pandemia.

Va fatto presente che China Eastern ha adottato una serie di misure volte ad garantire la sicurezza e la salute dei suoi passeggeri. Tra queste, gli assistenti di volo indossano sempre delle mascherine, i processi di sanificazione delle aree prima e dopo ogni volo sono stati intensificati, ad ogni passeggero viene misurata la temperatura corporea.

La compagnia ha inoltre aderito alle iniziative sulla sicurezza proposte da IATA e ICAO e si è impegnata in una campagna di informazione e sensibilizzazione sui social sull’uso di materiale e pratiche di protezione personale, oltre alla preparazione necessaria prima di ogni volo.

Sito Web: http://www.ceair.com/