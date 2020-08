A Vercelli confermata l’edizione 2020 del Premio Wilde

A Vercelli in arrivo la XIII edizione del Premio Wilde: a confronto l’estro poetico di autori provenienti da ogni angolo d’Italia

La Dreams Entertainment presenta la XIII ed. del Premio Wilde. Dalla segreteria dell’associazione, che da tredici anni organizza e gestisce uno dei premi più conosciuti in Europa, trapelano le prime indiscrezioni sull’evento che tornerà ad avere quale scenografia la ridente cornice della cittadina di Vercelli.

In pieno stile di contaminazione culturale che contraddistingue il “Wilde”, anche questa XIII ed. vedrà a confronto l’estro poetico di autori provenienti da ogni angolo d’Italia e non solo. “Con lo stesso zelo di sempre, coltiviamo la passione per La forma d’arte poetica, spesso bistrattata, che porta ad emettere -chi scrive- suoni di inimmaginabile bellezza” rivelano gli organizzatori.

Vercelli torna ad ospitare l’evento letterario più atteso dell’anno. Voci sulla nuova location erano circolate già ad inizio anno: Vercelli, patria del Riso, accoglierà l’evento finale della XIII edizione di Wilde 2020. Nel cuore del Piemonte, tra arte e storia, saranno attesi i poeti che hanno rinnovato la loro fiducia al premio che della trasparenza ha preteso di farne un vessillo che sventola da oltre un decennio alto e fiero.

Vecchi amici affiancheranno ancora Wilde 2020. La Dreams Entertainment da anni coinvolge nel grande mondo del premio uomini e donne di cultura, che con l’arte si sono fatti portavoce di messaggi positivi e propositivi. Festeggia il decimo anno la lunga collaborazione con OPE, Osservatorio Parlamentare Europeo e del consiglio d’Europa, con il quale la Dreams ha stretto un rapporto solido e consolidato; con il sostegno del partner culturale del Menotti Art Festival di Spoleto, l’affiancamento della cultura del Wilde al Centro Studi CTP e all’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei. Ai quali si affiancano i media partner che ormai seguono le evoluzioni del Wilde.

Premio Wilde 2020: ricchissima la lista vip. Da giorni è stata resa nota sul sito ufficiale la lista delle nomination per i Vip European Awards 2020 dove appaiono nomi di grandi artisti della musica e dello show business oltre alla presenza di due programmi televisivi di gran appeal. Chi dunque avrà l’onore di essere incoronato con il Wilde Vip European Award 2020, dopo i caldi nomi di Leo Gullotta, Gerry Scotti, la grande Lucia Bosè, e tanti altri che hanno arricchito la querelle dei primi dodici anni?

Ultimi dettagli da definire per i membri della terza commissione di giuria. Vige il massimo riserbo sui membri della giuria tecnica che valuterà le liriche in finale direttamente dalla lettura e interpretazioni degli autori partecipanti. Solo nel pomeriggio del 24 ottobre c/o Sala S.O.M.S. Via Francesco Borgogna, 34 Vercelli, saranno svelati i nominativi dei super giurati e solo nel corso della manifestazione sarà possibile scoprire le liriche che allieteranno la finale di Wilde 2020.

Daniele Cappa e Piero Sardo Viscuglia, padri fondatori di un membro di riconosciuta fama internazionale nel fare cultura, si dicono soddisfatti per la grande affluenza di concorrenti e per l’eccezionale prova di poetica che il popolo di Wilde, anno dopo anno, dona al mondo della letteratura.

Per info: info@premiowilde.eu

Per i Bandi: www.premiowilde.eu