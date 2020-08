Planet Sex: arriva la serie di Cara Delevigne

Classe 1992, supermodella e attrice. Si tratta di Cara Delevigne, un personaggio che nel corso degli anni ha fatto parlare di sé non solo per le sfilate e le sue prove attoriali ma anche per una serie di relazioni sia con uomini sia con donne. Tra questi, Harry Styles, Jake Bugg, Kaia Gerber (figlia di Cindy Crawford) e Ashley Benson.

Ora Cara Delevigne presenterà una serie targata BBC attraverso cui racconterà la lotta con la sua identità sessuale. In ‘Planet Sex’, questo il titolo provvisorio come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’attrice si interrogherà sul perché alcuni di noi sono eterosessuali e altri no.